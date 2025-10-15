https://ria.ru/20251015/dzhonson-2048287708.html
В Крыму призвали признать Джонсона международным преступником
В Крыму призвали признать Джонсона международным преступником - РИА Новости, 15.10.2025
В Крыму призвали признать Джонсона международным преступником
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал признать бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона междугородным преступником. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T01:02:00+03:00
2025-10-15T01:02:00+03:00
2025-10-15T01:02:00+03:00
украина
великобритания
россия
борис джонсон
владимир зеленский
давид арахамия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800872551_0:45:3489:2007_1920x0_80_0_0_e74ffd958a176c03a94395b611cfbb60.jpg
https://ria.ru/20251013/dzhonson-2047970724.html
https://ria.ru/20251013/svo-2047860884.html
украина
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800872551_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_deb191bb856a93008dc3a6abcd1e15f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, великобритания, россия, борис джонсон, владимир зеленский, давид арахамия
Украина, Великобритания, Россия, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Давид Арахамия
В Крыму призвали признать Джонсона международным преступником
Константинов призвал признать Джонсона международным преступником
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал признать бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона междугородным преступником.
Ранее газета Guardian сообщила, что Джонсон мог после отставки с поста в 2022 году получить один миллион фунтов стерлингов от своего донора Кристофера Харборна, крупнейшего акционера компании QinetiQ, которая поставляет беспилотники Украине.
"Пора Джонсона привлечь к международной ответственности. Был мир, Россия и Украина согласились на него, можно было бы избежать невероятных жертв. Но Джонсон помешал этому. Так давайте сделаем его международным преступником, осудим его всем миром. И тогда больше никто не захочет вмешиваться в переговорные процессы, в выработку мира", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, Украина
стала жертвой подобных Джонсону
горе-советчиков.
Джонсон 7 июля 2022 года заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании
, 6 сентября того же года он ушел в отставку.
Влияние Британии на поведение Владимира Зеленского
и политику киевского режима неоднократно подтверждалось действиями украинской стороны после контактов с представителями Лондона
. Самым ярким примером стал срыв Киевом
переговоров с РФ
в 2022 году после визита на Украину занимавшего тогда пост премьера Великобритании Бориса Джонсона, что позднее публично подтвердил участник переговоров с украинской стороны Давид Арахамия
. По его словам, Джонсон тогда сказал Зеленскому ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".