В Крыму призвали признать Джонсона международным преступником

Ранее газета Guardian сообщила, что Джонсон мог после отставки с поста в 2022 году получить один миллион фунтов стерлингов от своего донора Кристофера Харборна, крупнейшего акционера компании QinetiQ, которая поставляет беспилотники Украине.

"Пора Джонсона привлечь к международной ответственности. Был мир, Россия и Украина согласились на него, можно было бы избежать невероятных жертв. Но Джонсон помешал этому. Так давайте сделаем его международным преступником, осудим его всем миром. И тогда больше никто не захочет вмешиваться в переговорные процессы, в выработку мира", - сказал Константинов РИА Новости.