В Крыму призвали признать Джонсона международным преступником - РИА Новости, 15.10.2025
01:02 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/dzhonson-2048287708.html
В Крыму призвали признать Джонсона международным преступником
В Крыму призвали признать Джонсона международным преступником - РИА Новости, 15.10.2025
В Крыму призвали признать Джонсона международным преступником
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал признать бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона междугородным преступником. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T01:02:00+03:00
2025-10-15T01:02:00+03:00
украина
великобритания
россия
борис джонсон
владимир зеленский
давид арахамия
украина
великобритания
россия
украина, великобритания, россия, борис джонсон, владимир зеленский, давид арахамия
Украина, Великобритания, Россия, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Давид Арахамия
В Крыму призвали признать Джонсона международным преступником

Константинов призвал признать Джонсона международным преступником

© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал признать бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона междугородным преступником.
Ранее газета Guardian сообщила, что Джонсон мог после отставки с поста в 2022 году получить один миллион фунтов стерлингов от своего донора Кристофера Харборна, крупнейшего акционера компании QinetiQ, которая поставляет беспилотники Украине.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Журналист раскрыл, почему Джонсон сорвал мирные переговоры России и Украины
13 октября, 15:07
"Пора Джонсона привлечь к международной ответственности. Был мир, Россия и Украина согласились на него, можно было бы избежать невероятных жертв. Но Джонсон помешал этому. Так давайте сделаем его международным преступником, осудим его всем миром. И тогда больше никто не захочет вмешиваться в переговорные процессы, в выработку мира", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, Украина стала жертвой подобных Джонсону горе-советчиков.
Джонсон 7 июля 2022 года заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, 6 сентября того же года он ушел в отставку.
Влияние Британии на поведение Владимира Зеленского и политику киевского режима неоднократно подтверждалось действиями украинской стороны после контактов с представителями Лондона. Самым ярким примером стал срыв Киевом переговоров с РФ в 2022 году после визита на Украину занимавшего тогда пост премьера Великобритании Бориса Джонсона, что позднее публично подтвердил участник переговоров с украинской стороны Давид Арахамия. По его словам, Джонсон тогда сказал Зеленскому ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом встречи Большой семерки в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Фон дер Ляйен и Бориса Джонсона захотели отправить на фронт
13 октября, 01:05
 
