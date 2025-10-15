Дело арестованного велосипедиста из Франции пришло в суд

ВЛАДИВОСТОК, 15 окт - РИА Новости. Уголовное дело французского велосипедиста Софиана Сехили, обвиняемого в незаконном пересечении госграницы РФ, поступило в Пограничный районный суд, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева.
"Уголовное дело (Сехили - ред.) поступило в Пограничный районный суд, материалы переданы судье для решения вопроса о принятии к производству" - сказала Оленева.
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых - Турция, Иран, Казахстан, Монголия и Китай. Финиш Сехили запланировал во Владивостоке.
В изоляторе Уссурийска Сехили посетил председатель краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин. По его словам, француза беспокоит отсутствие регулярного душа и непривычная еда, но остальные условия его устраивают.
Кроме того, у Сехили побывала почетный консул Франции.