Дело арестованного велосипедиста из Франции пришло в суд

ВЛАДИВОСТОК, 15 окт - РИА Новости. Уголовное дело французского велосипедиста Софиана Сехили, обвиняемого в незаконном пересечении госграницы РФ, поступило в Пограничный районный суд, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева.

"Уголовное дело (Сехили - ред.) поступило в Пограничный районный суд, материалы переданы судье для решения вопроса о принятии к производству" - сказала Оленева.