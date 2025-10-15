Рейтинг@Mail.ru
Студенту Бауманки, отдавшему пропуск другу, грозит дисциплинарная комиссия - РИА Новости, 15.10.2025
19:59 15.10.2025
Студенту Бауманки, отдавшему пропуск другу, грозит дисциплинарная комиссия
Студенту Бауманки, отдавшему пропуск другу, грозит дисциплинарная комиссия - РИА Новости, 15.10.2025
Студенту Бауманки, отдавшему пропуск другу, грозит дисциплинарная комиссия
Студента МГТУ имени Баумана, который передал своему другу пропуск в университет в виде QR-кода, ждет дисциплинарная комиссия, там вынесут решение о последствиях РИА Новости, 15.10.2025
происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мгту имени баумана
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МГТУ имени Баумана
Студенту Бауманки, отдавшему пропуск другу, грозит дисциплинарная комиссия

Студента Бауманки, отдавшего пропуск в вуз другу, ждет дисциплинарная комиссия

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Студента МГТУ имени Баумана, который передал своему другу пропуск в университет в виде QR-кода, ждет дисциплинарная комиссия, там вынесут решение о последствиях данного происшествия, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
Ранее столичный главк Росгвардии сообщил о задержании молодого человека, который по пропуску знакомого пытался посетить вместо него пары в МГТУ им. Н.Э. Баумана в Москве.
«
"Информацию подтверждаем. Решение о последствиях данного происшествия для студента, передавшего QR-код, будет вынесено на дисциплинарной комиссии", - говорится в сообщении.
Нарушителя, который зашел в вуз под чужим пропуском, задержали сотрудники Росгвардии. Он был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
В Госдуме рассказали, как мошенники используют QR-коды для оплаты
