Суд арестовал экс-зампрокурора Белгородской области
17:18 15.10.2025 (обновлено: 21:46 15.10.2025)
Суд арестовал экс-зампрокурора Белгородской области
Суд арестовал экс-зампрокурора Белгородской области - РИА Новости, 15.10.2025
Суд арестовал экс-зампрокурора Белгородской области
Басманный суд Москвы арестовал бывшего зампрокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 15.10.2025
происшествия, москва, белгородская область, всеволожск
Происшествия, Москва, Белгородская область, Всеволожск
Суд арестовал экс-зампрокурора Белгородской области

Суд арестовал экс-зампрокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего зампрокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее белгородская областная прокуратура сообщила, что Смирнов подозревается в совершении коррупционного преступления и уволен из органов прокуратуры.
"Суд постановил: ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова удовлетворить", - сказали в суде.
Срок ареста установлен до 10 декабря.
В релизе прокуратуры Белгородской области отмечается, что с марта 2022 года по сентябрь 2025 года Смирнов работал городским прокурором во Всеволожске в Ленинградской области. В сентябре 2025 года был назначен заместителем прокурора Белгородской области.
Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры, подчеркнули в надзорном органе.
Суд арестовал экс-главу Курской области Смирнова по делу о мошенничестве
16 апреля, 19:44
Суд арестовал экс-главу Курской области Смирнова по делу о мошенничестве
16 апреля, 19:44
 
