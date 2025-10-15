https://ria.ru/20251015/arest-2048446335.html
Суд арестовал экс-зампрокурора Белгородской области
Басманный суд Москвы арестовал бывшего зампрокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 15.10.2025
Суд арестовал экс-зампрокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего зампрокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее белгородская областная прокуратура сообщила, что Смирнов подозревается в совершении коррупционного преступления и уволен из органов прокуратуры.
"Суд постановил: ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова удовлетворить", - сказали в суде.
Срок ареста установлен до 10 декабря.
В релизе прокуратуры Белгородской области
отмечается, что с марта 2022 года по сентябрь 2025 года Смирнов работал городским прокурором во Всеволожске
в Ленинградской области
. В сентябре 2025 года был назначен заместителем прокурора Белгородской области.
Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры, подчеркнули в надзорном органе.