https://ria.ru/20251014/zapiska-2048159150.html
В квартире в Петербурге, где убили мужчину, нашли предсмертную записку
В квартире в Петербурге, где убили мужчину, нашли предсмертную записку - РИА Новости, 14.10.2025
В квартире в Петербурге, где убили мужчину, нашли предсмертную записку
Предсмертную записку нашли в квартире в Петербурге, где убили 19-летнего юношу, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T13:05:00+03:00
2025-10-14T13:05:00+03:00
2025-10-14T13:53:00+03:00
санкт-петербург
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251014/priangarja-2048140977.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия, россия
Санкт-Петербург, Происшествия, Россия
В квартире в Петербурге, где убили мужчину, нашли предсмертную записку
Предсмертную записку нашли в квартире в Петербурге, где убили парня. Подробности