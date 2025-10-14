В квартире в Петербурге, где убили мужчину, нашли предсмертную записку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Предсмертную записку нашли в квартире в Петербурге, где убили 19-летнего юношу, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"В квартире была обнаружена записка со словами: кремируйте мое тело. Никита может забрать все мои вещи и делать с ними все что угодно (пунктуация сохранена - ред.). Также стояла подпись - Лука", - сказал собеседник агентства.