Запад продолжает давить на международные судебные органы, заявил Карасин

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Западные страны продолжают политизировать деятельность международных судебных органов, давить на них, направляя иски против России, речь идёт о развязанной в отношении РФ полноценной правовой агрессии как части глобального гибридного противостояния, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

"Международное правосудие должно играть ключевую роль в поддержании мира, безопасности и стабильности... Однако Запад продолжает политизировать и давить на деятельность международных судебных органов. Это проявляется в исках, подаваемых в Международный суд ООН ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека - ред.), международные арбитражи, квазисудебные органы, МУС (Международный уголовный суд - ред.) и так называемый специальный трибунал по агрессии на Украине . Основной мишенью такой политики остаётся Россия", - сказал Карасин в ходе круглого стола "Юрисдикция международных судебных и арбитражных органов в отношении РФ".

По словам политика, именно против России подано наибольшее число претензий.

"Фактически речь идёт о развязанной Западом полноценной правовой агрессии как части глобального гибридного противостояния. При этом само по себе понятие "правовая агрессия" является многокомпонентным", - отметил он.

Примерами этому являются, в частности, злоупотребление национальной юрисдикцией, то есть введение экстерриториальных экономических, финансовых, торговых мер, которые не санкционированы Организацией Объединенных Наций и несовместимы с принципами международного права или положениями Устава ООН, добавил глава комитета Совфеда

"В настоящее время под эгидой Европарламента ПАСЕ , Парламентской ассамблеи НАТО , Парламентской ассамблеи ОБСЕ и не в последнюю очередь так называемой Большой семерки ведётся работа по организации так называемого специального трибунала по расследованию "преступлений", "агрессии" России на Украине. И, наконец, злоупотребление иммунитетами суверенных активов государства. На Западе ищут юридические возможности для конфискации суверенных активов России. Очевидно, что легальных возможностей для такого шага просто не существует", - подчеркнул Карасин.

Отсюда попытки изобрести какие-то новые псевдоправовые инструменты, отметил он. Сенатор уточнил, что Россия, хоть и главная, но не единственная цель правовой агрессии Запада. Под удар попадают и другие государства, которые выступают против гегемонистского "порядка, основанного на правилах" западных стран.

По словам Карасина, в последние годы российские компании столкнулись с новыми вызовами в сфере трансграничного исполнения арбитражных решений. К традиционным трудностям, связанным с идентификацией и локализацией активов должника за рубежом, добавились санкционные геополитические ограничения, радикально изменившие механизмы реализации решений в иностранных юрисдикциях. Анализ практики показывает, что ключевое значение приобретает различие между исполнением решений в ситуациях, когда компания или сделка подпадает под санкционный режим и когда такие ограничения отсутствуют.

"В связи с последними пакетами санкций Евросоюза персональные санкции существенно влияют и на доступ к международному арбитражу и, соответственно, исполнению его решений, если получается такое решение получить. В результате российские компании, даже и выигрывая арбитражные споры, зачастую лишены возможности получить фактическое исполнение решений и доступ к присуждённым средствам", - сказал политик.

По словам главы комитета СФ, внешняя политика России носит открытый, предсказуемый и прагматичный характер, основанный на уважении к общепризнанным принципам и нормам международного права.

"В то же время за последние годы вектор международной риторики в отношении нашей страны со стороны коллективного Запада сместился из правовой плоскости в откровенно противоправную плоскость", - отметил он.