Зампрокурора Белгородской области задержали по подозрению в коррупции
Зампрокурора Белгородской области задержали по подозрению в коррупции - РИА Новости, 14.10.2025
Зампрокурора Белгородской области задержали по подозрению в коррупции
Заместитель прокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов задержан по подозрению в получении взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
2025-10-14T16:27:00+03:00
2025-10-14T16:27:00+03:00
2025-10-14T16:29:00+03:00
Зампрокурора Белгородской области задержали по подозрению в коррупции
Зампрокурора Белгородской области задержали по подозрению в получении взятки