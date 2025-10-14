Рейтинг@Mail.ru
Зампрокурора Белгородской области задержали по подозрению в коррупции - РИА Новости, 14.10.2025
16:27 14.10.2025 (обновлено: 16:29 14.10.2025)
Зампрокурора Белгородской области задержали по подозрению в коррупции
Зампрокурора Белгородской области задержали по подозрению в коррупции
Заместитель прокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов задержан по подозрению в получении взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.10.2025
происшествия
белгородская область
всеволожск
ленинградская область
белгородская область
2025
происшествия, белгородская область, всеволожск, ленинградская область
Происшествия, Белгородская область, Всеволожск, Ленинградская область
Зампрокурора Белгородской области задержали по подозрению в коррупции

Зампрокурора Белгородской области задержали по подозрению в получении взятки

© Фото : прокуратура Белгородской областиДмитрий Смирнов
Дмитрий Смирнов. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Заместитель прокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов задержан по подозрению в получении взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Подтверждаем", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о задержании зампрокурора Смирнова.
Как сообщается на сайте областной прокуратуры, 38-летний Смирнов был назначен на должность зампрокурора Белгородской области в конце сентября, ранее три года он занимал пост городского прокурора во Всеволожске Ленинградской области.
В Курской области задержали замглавы фонда капремонта
ПроисшествияБелгородская областьВсеволожскЛенинградская область
 
 
