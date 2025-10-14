ЮАР сыграет на чемпионате мира впервые с домашнего турнира 2010 года

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сборная ЮАР дома обыграла команду Руанды в матче заключительного, десятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года в африканской зоне и квалифицировалась в финальную часть соревнований.
Встреча прошла в городе Мбомбела и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Мячи забили Таленте Мбата (5-я минута), Освин Апполлис (26) и Эвиденс Макгопа (72).
В параллельном матче сборная Нигерии разгромила команду Бенина со счетом 4:0.
Сборная ЮАР (18 очков) заняла первое место в группе C, следом расположились команды Нигерии (17), Бенина (17), Лесото (12), Руанды (11) и Зимбабве (5). Победители групп автоматически квалифицируются на чемпионат мира. Четыре лучшие сборные из девяти, занявших в своих группах вторые места, в ноябре в Марокко разыграют путевку в межконтинентальные стыковые матчи.
Южноафриканцы стали 23-ми участниками чемпионата мира, который летом 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Команда сыграет в финальной части мирового первенства впервые с 2010 года, тогда она не проходила отбор, так как была хозяином турнира.
