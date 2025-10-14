Рейтинг@Mail.ru
Более семи миллионов работающих родителей получат семейную выплату
Хорошие новости
 
10:44 14.10.2025 (обновлено: 16:14 14.10.2025)
Более семи миллионов работающих родителей получат семейную выплату
Более семи миллионов работающих родителей получат семейную выплату - РИА Новости, 14.10.2025
Более семи миллионов работающих родителей получат семейную выплату
Семейную налоговую выплату в следующем году получат 7,3 миллиона работающих родителей, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. РИА Новости, 14.10.2025
Более семи миллионов работающих родителей получат семейную выплату

Котяков рассказал, кто получит семейную налоговую выплату в 2026 году

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Семейную налоговую выплату в следующем году получат 7,3 миллиона работающих родителей, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
«

"На эти цели в 2026 году предусмотрено порядка 119 миллиардов рублей. В семьях, которые получат дополнительную помощь, воспитываются порядка 11 миллионов детей", — сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Перерасчет налога на доходы физических лиц будет проходить по ставке шесть процентов, добавил министр. Его смогут получить в том случае, если:
  • у родителей двое и более детей;
  • среднедушевой доход в семье меньше 1,5 регионального прожиточного минимума;
  • имущество соответствует установленным критериям;
  • у потенциального получателя нет долгов по алиментам.
Как уточнили в пресс-службе министерства, выплату будут направлять ежегодно. Заявление на нее можно будет подать после завершения периода сбора налоговой отчетности в электронном виде через портал "Госуслуги" либо лично в отделении Соцфонда (или в МФЦ).
Кроме того, Котяков рассказал о выделенных средствах на материнский капитал. Размер помощи проиндексируют на 6,8 процента — до 737 тысяч рублей на первого ребенка. А если семья ее хочет получить сразу на второго, то размер составит более 974 тысяч рублей. На это в бюджете выделили почти 567 миллиардов рублей, добавил министр.
Хорошие новости
 
 
