Более семи миллионов работающих родителей получат семейную выплату

"На эти цели в 2026 году предусмотрено порядка 119 миллиардов рублей. В семьях, которые получат дополнительную помощь, воспитываются порядка 11 миллионов детей", — сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Перерасчет налога на доходы физических лиц будет проходить по ставке шесть процентов, добавил министр. Его смогут получить в том случае, если:

Как уточнили в пресс-службе министерства, выплату будут направлять ежегодно. Заявление на нее можно будет подать после завершения периода сбора налоговой отчетности в электронном виде через портал "Госуслуги" либо лично в отделении Соцфонда (или в МФЦ).