https://ria.ru/20250708/golikova-2027911655.html
Голикова назвала размер семейной налоговой выплаты
Голикова назвала размер семейной налоговой выплаты - РИА Новости, 08.07.2025
Голикова назвала размер семейной налоговой выплаты
Российские семьи, которые подпадают под действие семейной налоговой выплаты, смогут получить от 56 до 189 тысяч рублей за год, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:42:00+03:00
2025-07-08T14:42:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские семьи, которые подпадают под действие семейной налоговой выплаты, смогут получить от 56 до 189 тысяч рублей за год, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. “Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно (за счет семейной налоговой выплаты - ред.). Это от 56 тысяч до 189 тысяч рублей, которые в зависимости от количества детей будут приходиться на семью”, - сказала Голикова на заседании фракции КПРФ в Госдуме. Семейная налоговая выплата будет действовать с 2026 года. Так, семьи получат налоговый вычет за 2025 год при перерасчете ставки НДФЛ в 6%. Претендовать на такую меру поддержки смогут родители двоих и более детей, среднедушевой доход в семье не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимума, а у потенциального получателя не должно быть долгов по алиментам. В апреле глава Минтруда Антон Котяков уточнял, что выплата будет назначаться по одному электронному заявлению без необходимости предоставления дополнительных документов. Под меру поддержки попадают около четырёх миллионов семей в РФ почти с 11 миллионами детей.
https://ria.ru/20250626/vyplaty-1733188155.html
https://ria.ru/20250326/gosduma-2007336258.html
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россия, татьяна голикова, антон котяков, кпрф, госдума рф, общество
Россия, Татьяна Голикова, Антон Котяков, КПРФ, Госдума РФ, Общество
Голикова назвала размер семейной налоговой выплаты
Голикова: семейная налоговая выплата составит от 56 до 189 тыс руб