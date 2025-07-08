Рейтинг@Mail.ru
Голикова назвала размер семейной налоговой выплаты - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/golikova-2027911655.html
Голикова назвала размер семейной налоговой выплаты
Голикова назвала размер семейной налоговой выплаты - РИА Новости, 08.07.2025
Голикова назвала размер семейной налоговой выплаты
Российские семьи, которые подпадают под действие семейной налоговой выплаты, смогут получить от 56 до 189 тысяч рублей за год, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:42:00+03:00
2025-07-08T14:42:00+03:00
россия
татьяна голикова
антон котяков
кпрф
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944117648_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_64a59403ffd9fbabbc2c26f1b7a0838b.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские семьи, которые подпадают под действие семейной налоговой выплаты, смогут получить от 56 до 189 тысяч рублей за год, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. “Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно (за счет семейной налоговой выплаты - ред.). Это от 56 тысяч до 189 тысяч рублей, которые в зависимости от количества детей будут приходиться на семью”, - сказала Голикова на заседании фракции КПРФ в Госдуме. Семейная налоговая выплата будет действовать с 2026 года. Так, семьи получат налоговый вычет за 2025 год при перерасчете ставки НДФЛ в 6%. Претендовать на такую меру поддержки смогут родители двоих и более детей, среднедушевой доход в семье не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимума, а у потенциального получателя не должно быть долгов по алиментам. В апреле глава Минтруда Антон Котяков уточнял, что выплата будет назначаться по одному электронному заявлению без необходимости предоставления дополнительных документов. Под меру поддержки попадают около четырёх миллионов семей в РФ почти с 11 миллионами детей.
https://ria.ru/20250626/vyplaty-1733188155.html
https://ria.ru/20250326/gosduma-2007336258.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944117648_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f4cb0f98a09416224eab5c61ea095ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, татьяна голикова, антон котяков, кпрф, госдума рф, общество
Россия, Татьяна Голикова, Антон Котяков, КПРФ, Госдума РФ, Общество
Голикова назвала размер семейной налоговой выплаты

Голикова: семейная налоговая выплата составит от 56 до 189 тыс руб

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские семьи, которые подпадают под действие семейной налоговой выплаты, смогут получить от 56 до 189 тысяч рублей за год, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
“Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно (за счет семейной налоговой выплаты - ред.). Это от 56 тысяч до 189 тысяч рублей, которые в зависимости от количества детей будут приходиться на семью”, - сказала Голикова на заседании фракции КПРФ в Госдуме.
Мама с детьми - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Выплаты многодетным семьям в 2025: какие существуют и как их оформить
26 июня, 18:31
Семейная налоговая выплата будет действовать с 2026 года. Так, семьи получат налоговый вычет за 2025 год при перерасчете ставки НДФЛ в 6%. Претендовать на такую меру поддержки смогут родители двоих и более детей, среднедушевой доход в семье не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимума, а у потенциального получателя не должно быть долгов по алиментам.
В апреле глава Минтруда Антон Котяков уточнял, что выплата будет назначаться по одному электронному заявлению без необходимости предоставления дополнительных документов. Под меру поддержки попадают около четырёх миллионов семей в РФ почти с 11 миллионами детей.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Депутаты предложили ввести выплаты на погашение ипотеки семьям с детьми
26 марта, 04:27
 
РоссияТатьяна ГоликоваАнтон КотяковКПРФГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала