Ученые спрогнозировали пик вспышек на Солнце

Как уточнили ученые, в сторону Земли летит значительное количество плазмы. В среду ожидается пик вспышек, который побьет рекорды двух—трех месяцев.

Вчера на Солнце было зафиксировано 23 вспышки, из которых три оказались сильными и были классифицированы как класса М. Сегодня зарегистрированы еще 12 обычных вспышек и две сильные.