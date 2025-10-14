https://ria.ru/20251014/vspyshki-2048261819.html
Ученые спрогнозировали пик вспышек на Солнце
Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале спрогнозировала пик вспышек на Солнце.
земля
Данные солнечной активности
К Земле направляется много плазмы, солнечная активность растёт, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Будут биться рекорды — пока двух- трёхмесячные.
Согласно данным на сайте Лаборатории, вчера на солнце произошли 23 вспышки, из которых три были сильными класса М.
