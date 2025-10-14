Рейтинг@Mail.ru
Ученые спрогнозировали пик вспышек на Солнце
Наука
 
20:28 14.10.2025 (обновлено: 00:10 15.10.2025)
Ученые спрогнозировали пик вспышек на Солнце
Ученые спрогнозировали пик вспышек на Солнце - РИА Новости, 15.10.2025
Ученые спрогнозировали пик вспышек на Солнце
Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале спрогнозировала пик вспышек на Солнце. РИА Новости, 15.10.2025
наука
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
в мире
земля
2025
Данные солнечной активности
К Земле направляется много плазмы, солнечная активность растёт, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Будут биться рекорды — пока двух- трёхмесячные. Согласно данным на сайте Лаборатории, вчера на солнце произошли 23 вспышки, из которых три были сильными класса М.
земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце , В мире
Ученые спрогнозировали пик вспышек на Солнце

К Земле летит много плазмы. Что случилось на Солнце

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале спрогнозировала пик вспышек на Солнце.
Как уточнили ученые, в сторону Земли летит значительное количество плазмы. В среду ожидается пик вспышек, который побьет рекорды двух—трех месяцев.
Вчера на Солнце было зафиксировано 23 вспышки, из которых три оказались сильными и были классифицированы как класса М. Сегодня зарегистрированы еще 12 обычных вспышек и две сильные.
Наука
 
 
