ВС России контролируют половину поселка Новоселовка в ДНР, сообщил Марочко

Новосёловка - посёлок городского типа в ДНР, входит в состав Краснолиманского района. Посёлок находится на реке Нетриус, в 15 километрах от ближайшей железнодорожной станции Славяногорск. Новоселовка расположена южнее села Шандриголово, освобождённого группировкой войск "Запад" в конце сентября.