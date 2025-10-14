https://ria.ru/20251014/vs-2048104502.html
ВС России контролируют половину поселка Новоселовка в ДНР, сообщил Марочко
ВС России контролируют половину поселка Новоселовка в ДНР, сообщил Марочко - РИА Новости, 14.10.2025
ВС России контролируют половину поселка Новоселовка в ДНР, сообщил Марочко
ВС РФ контролируют половину поселка Новоселовка в Краснолиманском районе ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T08:40:00+03:00
2025-10-14T08:40:00+03:00
2025-10-14T08:55:00+03:00
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20250903/spetsoperatsiya-2039258675.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
ВС России контролируют половину поселка Новоселовка в ДНР, сообщил Марочко
Марочко: ВС России контролируют половину поселка Новоселовка в ДНР