ВС России контролируют половину поселка Новоселовка в ДНР, сообщил Марочко
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:40 14.10.2025 (обновлено: 08:55 14.10.2025)
ВС России контролируют половину поселка Новоселовка в ДНР, сообщил Марочко
ВС России контролируют половину поселка Новоселовка в ДНР, сообщил Марочко - РИА Новости, 14.10.2025
ВС России контролируют половину поселка Новоселовка в ДНР, сообщил Марочко
ВС РФ контролируют половину поселка Новоселовка в Краснолиманском районе ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 14.10.2025
донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
ВС России контролируют половину поселка Новоселовка в ДНР, сообщил Марочко

Марочко: ВС России контролируют половину поселка Новоселовка в ДНР

Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. ВС РФ контролируют половину поселка Новоселовка в Краснолиманском районе ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе продвижения в районе Новоселовки и непосредственно в самом населенном пункте под наш контроль перешло около половины населенного пункта. Для стабилизации обстановки украинское командование направило усиление в укрепрайон, расположенный на высотах северо-восточнее населенного пункта Яровая", - заявил Марочко агентству.
Эксперт добавил, что в ходе активных освободительных действий ВС РФ расширили зону контроля в районе населенного пункта Дерилово в ДНР.
Новосёловка - посёлок городского типа в ДНР, входит в состав Краснолиманского района. Посёлок находится на реке Нетриус, в 15 километрах от ближайшей железнодорожной станции Славяногорск. Новоселовка расположена южнее села Шандриголово, освобождённого группировкой войск "Запад" в конце сентября.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
