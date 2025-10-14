Рейтинг@Mail.ru
Англичане обозначили линию китайско-американской войны - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 14.10.2025 (обновлено: 08:06 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/voyna-2048062919.html
Англичане обозначили линию китайско-американской войны
Англичане обозначили линию китайско-американской войны - РИА Новости, 14.10.2025
Англичане обозначили линию китайско-американской войны
Несколько десятков погибших в результате ударов авиации и артиллерии, боевые столкновения на границе — таков результат быстротечной пакистано-афганской "войны"... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T08:00:00+03:00
2025-10-14T08:06:00+03:00
в мире
пакистан
китай
афганистан
имран хан
си цзиньпин
талибан
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048106675_0:63:1607:967_1920x0_80_0_0_b78dd5da811960b72356755e1e032076.jpg
https://ria.ru/20251012/afganistan-2047807024.html
https://ria.ru/20251012/pakistan-2047785006.html
https://ria.ru/20251011/tramp-2047663122.html
https://ria.ru/20251012/vostok-2047701482.html
пакистан
китай
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048106675_83:0:1554:1103_1920x0_80_0_0_cdb096bdc4bc5cc12cb413b88ea95a53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, китай, афганистан, имран хан, си цзиньпин, талибан, аналитика
В мире, Пакистан, Китай, Афганистан, Имран Хан, Си Цзиньпин, Талибан, Аналитика

Англичане обозначили линию китайско-американской войны

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Несколько десятков погибших в результате ударов авиации и артиллерии, боевые столкновения на границе — таков результат быстротечной пакистано-афганской "войны" на прошлой неделе. Стороны обменялись взаимными обвинениями, привели войска в состояние повышенной боеготовности, но серьезного продолжения у конфликта не будет. Однако произошедшее некоторые уже оценивают ни больше ни меньше как первые выстрелы в конфликте США и Китая, то есть главного геополитического противостояния этого века, и связывают их с намеченной на конец этого месяца встречей Трампа и Си Цзиньпина — первой после начала второго срока Дональда. Насколько оправданны подобные оценки и чем они вызваны?
Пакистанские военные - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Пресс-секретарь лидера Афганистана обвинил пакистанскую армию в заговоре
12 октября, 14:14
Повод для конфликта Пакистана и Афганистана есть всегда, потому что между ними фактически нет границы. То есть ее не признают афганцы — с того самого 1919 года, когда была проведена так называемая линия Дюранда, обозначившая границу между британской Индией и не подчинившимся ей Афганистаном. В Кабуле за сто лет сменилось множество правителей, страна была под советским и американским контролем, но короли-генсеки-президенты никогда не признавали границу, разделившую зону проживания пуштунских племен. Пуштуны составляют относительное большинство населения в Афганистане, немало их и в огромном Пакистане, насчитывающем уже четверть миллиарда населения. Вернувшиеся четыре года назад к власти в Кабуле талибы тоже в основном пуштуны — и их многие десятилетия поддерживали пакистанские военные (далеко не только пуштунского происхождения). В самом Пакистане также есть свой "Талибан", с которым власти пытаются бороться, обвиняя афганские власти в поддержке и укрывательстве вооруженных соплеменников. Нынешнее обострение связано как раз с очередной попыткой пакистанцев разобраться со своими талибами, но оно переросло в межгосударственный конфликт. Однако его тут же стали оценивать с глобальной точки зрения — и привязывать к китайско-американским противоречиям.
Дело в том, что буквально накануне пакистанских ударов Китай ужесточил экспортный контроль над редкоземельными металлами, на что Трамп в ответ пообещал уже с 1 ноября ввести стопроцентные пошлины на китайские товары и поставил под сомнение ожидаемую в конце месяца встречу с председателем Си. Она намечалась на полях открывающегося 31 октября в южнокорейском Кенджу саммите АТЭС — и могла стать определяющей для понимания перспектив американо-китайской торговой войны. Трамп объявил ее еще весной, но с тех пор то ставил все на паузу, то грозил еще большими карами. Личная встреча должна была как минимум внести ясность, удастся ли сторонам взять конфронтацию под контроль, или она перейдет в стадию эскалации и устремится к действительному разводу двух экономик. Понятно, что это не только экономический, но и важнейший геополитический вопрос, на который завязано множество как глобальных, так и региональных проблем.
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Кабул обвинил Исламабад в содействии террористам ИГ*
12 октября, 11:03
Уже стало модным рассматривать через призму конфронтации Пекина и Вашингтона вообще все происходящее в мире: от конфликта на Украине до смуты в Непале. В случае с нынешним афгано-пакистанским конфликтом действительно имеются любопытные обстоятельства.
Дело в том, что Пакистан начал поставлять в США редкоземы — первая партия была отправлена буквально в начале октября. Ранее Штаты пообещали вложить большие деньги в их добычу — да и в целом в этом году очень сильно активизировали связи с исламской республикой. Несколько раз посещал Вашингтон фактический правитель страны — генерал Асим Мунир. Его должность — начальник штаба Сухопутных войск, но, по сути, он главный военный в стране, где политики не могут править без согласия армии, а бывший премьер Имран Хан, очень популярный в народе, был смещен парламентом именно после согласия на это военного руководства. Непосредственно с военными пытается договариваться администрация Трампа, потому что без их согласия невозможно осуществить никакие экономические проекты в государстве, где в ходу поговорка: у каждой страны есть армия, и только у пакистанской армии есть страна.
К тому же редкоземельными металлами интересы США не ограничиваются: достигнуто соглашение о строительстве американцами нового порта Пасни. А он находится недалеко от порта Гвадар, который строят китайцы. КНР уже много десятилетий является важнейшим партнером Пакистана, в частности военно-техническим. Китайцы строят здесь дороги и порты, прокладывая одну из веток "нового шелкового пути" — в том числе к порту Гвадар. При всем умении пакистанских элит десятилетиями играть одновременно с англосаксами и китайцами в этом веке крен в сторону Пекина становился все более явным. Ответные ходы Трампа на пакистанском поле не могут нравиться Китаю — так что, может быть, мы на самом деле услышали первые выстрелы американо-китайской войны? То есть Китай, имеющий большое влияние в Афганистане, давит на Пакистан, предупреждая его о последствиях чрезмерного сближения с Америкой?
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Трамп завершил десять войн, чтобы начать одиннадцатую
11 октября, 08:00
Звучит красиво, однако реальность куда проще. Действительно, борьба Китая и США за Пакистан будет усиливаться, а учитывая хроническую внутреннюю нестабильность этой страны (связанную как с борьбой региональных кланов, так и с межнациональными противоречиями), перетягивание пакистанского каната будет отражаться и на внутриполитических раскладах в Пакистане, и на его внешней политике. Однако у исламской республики и вправду есть серьезные проблемы с двумя из трех соседей: и короткий обмен ударами с Индией несколько месяцев назад, и нынешняя стычка с Афганистаном имеют глубокие корни. Конечно, конфликты, особенно пограничные, всегда могут пытаться провоцировать и третьи, внешние силы. Однако считать, что Китай может (и хочет) приказывать афганским властям напасть на Пакистан, — значит ничего не понимать ни в талибах, ни в китайских интересах в регионе, ни в методах внешней политики Поднебесной.
И при всем влиянии англосаксов (потому что в пакистанском случае надо говорить не только о США, но и о Великобритании) и китайцев на Пакистан не стоит переоценивать их возможности, тем более что у исламской республики хватает собственных внутренних проблем и нерешенных (нерешаемых) конфликтов с соседями. За последние, впрочем, несут немалую ответственность как раз англосаксы (британцы), прочертившие произвольную линию Дюранда.
А Трамп, кстати, вскоре передумал. И уже ищет встречи с Си Цзиньпином в Кенджу, так что уже в конце месяца на американо-китайском фронте может наступить перемирие. Очередное — и недолговечное.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Восток всерьез задумался об упадке Запада
12 октября, 08:00
 
В миреПакистанКитайАфганистанИмран ХанСи ЦзиньпинТалибанАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала