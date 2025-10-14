Рейтинг@Mail.ru
Курчатовский институт нашел редкий российский виноград для виноделия - РИА Новости, 14.10.2025
14:46 14.10.2025
Курчатовский институт нашел редкий российский виноград для виноделия
Курчатовский институт нашел редкий российский виноград для виноделия
Курчатовский институт нашел редкий российский виноград для виноделия

Курчатовский институт сообщил о найденных редких автохтонных сортах винограда

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Специалисты Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" в рамках исследований по генетике российского винограда в интересах отечественного виноделия нашли редчайшие автохтонные сорта, зачастую считанное число кустов, которые составляют национальное достояние страны, заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.
"Автохтонный" означает виноградный сорт, который практически целиком является результатом природного скрещивания или мутаций в определенной винодельческой зоне и выращивается только там.
«
"Мы снаряжали в течение пяти лет большое количество разных экспедиций во все винодельческие районы с тем, чтобы собрать автохтонные сорта... Стали искать эти сорта. Очень часто находили в хозяйствах, в домах, где люди имели по два-три куста. Например, в Дагестане находили сорта, которые даже названия не имеют. Дальше находили много сохранившихся диких сортов. Это все наше национальное достояние", - сказал Ковальчук во вторник в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" на презентации программы четвертого Российского винодельческого форума, который пройдет 12-13 ноября в Москве.
Он пояснил, почему вина из автохтонных сортов винограда вызывают большой интерес. Каждый автохтонный сорт естественным образом адаптирован к условиям произрастания в конкретном месте, отметил президент Курчатовского института. Производство вина из автохтонных сортов винограда - "это новый вид нашего виноделия", добавил Ковальчук.
"И я думаю, что научная основа поможет нам это сделать", - подчеркнул он.
В 2024 году президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании Национального центра генетических ресурсов автохтонного винограда на базе Курчатовского института. Задачами центра станет формирование и пополнение национального каталога особо ценных образцов автохтонных сортов винограда, осуществление их поиска, ведение баз данных таких сортов, создание инфраструктуры, в том числе криобанка и центра хранения и обработки информации о генетических ресурсах автохтонных сортов винограда.
В 2019 году во исполнение Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на базе НИЦ "Курчатовский институт" был образован Курчатовский геномный центр (КГЦ). Это исследовательский центр мирового уровня, консорциум, объединяющий возможности нескольких крупных научных организаций. В структуре КГЦ была создана лаборатория генетических технологий виноградарства и виноделия.
Ученые Курчатовского института ведут системные исследования в области генетики российского винограда, выполняют проект по созданию геномно-географического атласа сортов винограда России, где будет дано ботаническое и историческое описание cортов, их винодельческий потенциал и генетический паспорт. Кроме того, исследования специалистов направлены на то, чтобы подобрать штаммы дрожжей, оптимально подходящие к тому или иному сорту винограда, выросшему в конкретном терруаре. Это необходимо для обеспечения технологического суверенитета России в области виноделия.
Также в Курчатовском институте идут исследования по химии вина, в том числе хроматографический анализ для проверки подлинности вин и понимания особенностей работы тех или иных дрожжей с различными сортами. Проводятся почвенно-климатические анализы для описания терруаров России – это позволит оптимально выбрать сорт под тот ли иной виноградник, а также агротехнологии для него. Как отмечалось ранее, такие исследования могут быть в перспективе распространены и на другие области сельского хозяйства.
Россия, Республика Дагестан, Москва, Михаил Ковальчук, Владимир Путин, Курчатовский институт
 
 
