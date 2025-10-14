https://ria.ru/20251014/ukraina-2048245034.html
В Киевской области ввели экстренные отключения электричества
В Киевской области ввели экстренные отключения электричества - РИА Новости, 14.10.2025
В Киевской области ввели экстренные отключения электричества
Экстренные отключения электроэнергии введены во вторник в трех районах Киевской области, а также в Днепропетровской области, сообщает украинская энергетическая... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T18:39:00+03:00
2025-10-14T18:39:00+03:00
2025-10-14T18:39:00+03:00
в мире
киевская область
днепропетровская область
донецкая народная республика
дтэк
укрэнерго
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15162/20/151622061_0:170:360:373_1920x0_80_0_0_0012592abbd91f1e0779094da29e2785.jpg
https://ria.ru/20251014/ukraina-2048157044.html
киевская область
днепропетровская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15162/20/151622061_0:136:360:406_1920x0_80_0_0_fc864ad069495ef198b9c43c0969673a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевская область, днепропетровская область, донецкая народная республика, дтэк, укрэнерго, вооруженные силы украины
В мире, Киевская область, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, ДТЭК, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины
В Киевской области ввели экстренные отключения электричества
В трех районах Киевской области ввели экстренные отключения света