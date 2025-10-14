Рейтинг@Mail.ru
18:39 14.10.2025
В Киевской области ввели экстренные отключения электричества
В Киевской области ввели экстренные отключения электричества
Экстренные отключения электроэнергии введены во вторник в трех районах Киевской области, а также в Днепропетровской области, сообщает украинская энергетическая... РИА Новости, 14.10.2025
в мире, киевская область, днепропетровская область, донецкая народная республика, дтэк, укрэнерго, вооруженные силы украины
В мире, Киевская область, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, ДТЭК, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины
В Киевской области ввели экстренные отключения электричества

В трех районах Киевской области ввели экстренные отключения света

© РИА Новости / Юрий СтрелецВысоковольтные линии электропередачи
Высоковольтные линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии введены во вторник в трех районах Киевской области, а также в Днепропетровской области, сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК.
Ранее во вторник украинское агентство УНИАН сообщало об аварийных отключениях электроэнергии в Сумской и Днепропетровской областях.
"По распоряжению "Укрэнерго" в Днепропетровской, Донецкой (подконтрольная ВСУ часть ДНР - ред.), Киевской областях (Броварском, Обуховском и Бориспольском районах) введены экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.
В миреКиевская областьДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаДТЭКУкрэнергоВооруженные силы Украины
 
 
