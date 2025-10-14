На Украине сообщили, сколько молодых людей выехали из страны с 2022 года

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Порядка 1,7 миллиона молодых людей выехали с Украины с 2022 года, сообщил министр молодежи и спорта страны Матвей Бедный.
В конце сентября депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что 40 тысяч юношей в возрасте 18-22 лет выехали с Украины менее чем за месяц.
"За границу выехали 1,7 миллиона молодых людей. Многие из них – это те, кто выехал на учебу и не смог вернуться", - сказал Бедный в интервью агентству РБК-Украина.
Глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник ранее заявлял, что около 90% молодых людей, выехавших с Украины за границу, вряд ли вернутся.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают из Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Воскобойник 7 февраля заявил также, что порядка 1,5 миллиона детей выехали с Украины за границу, потому что там есть перспективы качественного образования и заработка в десять раз больше, чем на родине. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По мнению директора, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодежь уехала.
