Рейтинг@Mail.ru
На Украине сообщили, сколько молодых людей выехали из страны с 2022 года - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/ukraina-2048131550.html
На Украине сообщили, сколько молодых людей выехали из страны с 2022 года
На Украине сообщили, сколько молодых людей выехали из страны с 2022 года - РИА Новости, 14.10.2025
На Украине сообщили, сколько молодых людей выехали из страны с 2022 года
Порядка 1,7 миллиона молодых людей выехали с Украины с 2022 года, сообщил министр молодежи и спорта страны Матвей Бедный. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T11:22:00+03:00
2025-10-14T11:22:00+03:00
в мире
украина
александр дубинский
элла либанова
верховная рада украины
рбк (медиагруппа)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774818075_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_c5441dadacba9e61a705eac6d46f8bf1.jpg
https://ria.ru/20250529/ukraina-2019768301.html
https://ria.ru/20241228/mobilizatsiya-1991859341.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774818075_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_33f31598ef1ae5f7fce9216d0b5c1f41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, александр дубинский, элла либанова, верховная рада украины, рбк (медиагруппа), оон
В мире, Украина, Александр Дубинский, Элла Либанова, Верховная Рада Украины, РБК (медиагруппа), ООН
На Украине сообщили, сколько молодых людей выехали из страны с 2022 года

Бедный: с 2022 года с Украины выехали 1,7 миллиона молодых людей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Порядка 1,7 миллиона молодых людей выехали с Украины с 2022 года, сообщил министр молодежи и спорта страны Матвей Бедный.
В конце сентября депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что 40 тысяч юношей в возрасте 18-22 лет выехали с Украины менее чем за месяц.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
В Раде допустили снятие ограничений для мужчин на выезд с Украины
29 мая, 14:07
"За границу выехали 1,7 миллиона молодых людей. Многие из них – это те, кто выехал на учебу и не смог вернуться", - сказал Бедный в интервью агентству РБК-Украина.
Глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник ранее заявлял, что около 90% молодых людей, выехавших с Украины за границу, вряд ли вернутся.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают из Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Воскобойник 7 февраля заявил также, что порядка 1,5 миллиона детей выехали с Украины за границу, потому что там есть перспективы качественного образования и заработка в десять раз больше, чем на родине. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По мнению директора, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодежь уехала.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
На Украине начали массово организовывать вывоз детей за границу
28 декабря 2024, 13:52
 
В миреУкраинаАлександр ДубинскийЭлла ЛибановаВерховная Рада УкраиныРБК (медиагруппа)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала