Работа IV мероприятия-спутника Конгресса молодых ученых стартовала на Ямале

САЛЕХАРД, 14 окт – РИА Новости. Четвертое мероприятие-спутник Конгресса молодых ученых стартовало на Ямале, его работу открыл губернатор региона Дмитрий Артюхов, сообщает правительство ЯНАО.

"Дмитрий Артюхов дал старт работе IV мероприятия-спутника Конгресса молодых ученых. Масштабное событие продлится три дня. В обсуждении вопросов состояния вечной мерзлоты, ее изменений и адаптации к ним примут участие свыше сотни представителей органов власти, науки, нефтегазового комплекса и строительных компаний из девяти регионов страны", - говорится в сообщении.

На Ямал прибыли эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Новосибирска, Томска, Красноярска, Якутска, Екатеринбурга и Ханты-Мансийска. Среди участников ведущие российские ученые, в том числе четыре доктора и 28 кандидатов наук. Цель мероприятия – коллективная выработка решений по ряду важных направлений, касающихся ситуации с состоянием вечной мерзлоты и разработки стратегии адаптации к меняющимся условиям в Арктическом регионе.

"Ключевая тема мероприятия-спутника Конгресса молодых ученых – вечная мерзлота – активно обсуждается в последние годы. Учитывая особую значимость вопроса для нашего региона, хотел бы, чтобы Ямал был в числе тех субъектов, где не только создаются площадки для обсуждения, что очень полезно для научного сообщества, но и где планируются, а затем реализуются конкретные решения. Мы уже создаем для этого мощную базу: заработали две лаборатории – грунтовая в Салехарде и дорожная в Новом Уренгое, запустили карбоновый полигон в Лабытнанги, продолжаем поддерживать молодых ученых", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.

По данным правительства Ямала, заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, выступая по видеосвязи, отметил, что ямальские мероприятия-спутники Конгресса молодых ученых стали эталоном мероприятий подобного формата благодаря глубокой проработке задач и содержательной работе на площадках.

Участники также посетят ключевые объекты инфраструктуры, включая грунтовую лабораторию Научного центра изучения Арктики, где ознакомятся с системой автоматизированного геокриологического мониторинга, оценят возможности карбонового полигона "Семь лиственниц", обсудят вопросы развития культуры обращения с отходами, а также оценят дороги, эксплуатирующиеся в условиях изменений многолетней мерзлоты.