Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что у него прекрасные отношения с Си Цзиньпином - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:33 14.10.2025 (обновлено: 22:34 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/tramp-2048276712.html
Трамп заявил, что у него прекрасные отношения с Си Цзиньпином
Трамп заявил, что у него прекрасные отношения с Си Цзиньпином - РИА Новости, 14.10.2025
Трамп заявил, что у него прекрасные отношения с Си Цзиньпином
Трамп заявил, что у него "прекрасные отношения" с председателем КНР Си Цзиньпином, но тот якобы иногда "бывает вспыльчив". РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T22:33:00+03:00
2025-10-14T22:34:00+03:00
в мире
китай
сша
южная корея
си цзиньпин
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155603/65/1556036526_0:131:3000:1819_1920x0_80_0_0_4b164d7d9b645fdb354fe9331d7ddded.jpg
https://ria.ru/20251010/tramp-2047607386.html
китай
сша
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155603/65/1556036526_247:0:2914:2000_1920x0_80_0_0_7106e99373648f907e84774381023795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, южная корея, си цзиньпин, скотт бессент
В мире, Китай, США, Южная Корея, Си Цзиньпин, Скотт Бессент
Трамп заявил, что у него прекрасные отношения с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что Си Цзиньпин якобы бывает вспыльчивым

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Трамп заявил, что у него "прекрасные отношения" с председателем КНР Си Цзиньпином, но тот якобы иногда "бывает вспыльчив".
"Нам нужно быть острожными с Китаем. У меня прекрасные отношения с Си Цзиньпином, но он порой бывает вспыльчив, поскольку Китай хочет, а над нами у них доминировать не получится", - заявил Трамп журналистам в Белом доме, выступая на встрече со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем.
Ранее во вторник торговый представитель США Джеймисон Грир сообщил о том, что встреча Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита в Южной Корее состоится согласно плану, время её проведения уже согласовано.
В прошлую пятницу Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли. Позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
США пригрозили Китаю новыми пошлинами
10 октября, 19:05
 
В миреКитайСШАЮжная КореяСи ЦзиньпинСкотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала