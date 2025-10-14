Трамп заявил, что у него прекрасные отношения с Си Цзиньпином

ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Трамп заявил, что у него "прекрасные отношения" с председателем КНР Си Цзиньпином, но тот якобы иногда "бывает вспыльчив".
"Нам нужно быть острожными с Китаем. У меня прекрасные отношения с Си Цзиньпином, но он порой бывает вспыльчив, поскольку Китай хочет, а над нами у них доминировать не получится", - заявил Трамп журналистам в Белом доме, выступая на встрече со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем.
Ранее во вторник торговый представитель США Джеймисон Грир сообщил о том, что встреча Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита в Южной Корее состоится согласно плану, время её проведения уже согласовано.
В прошлую пятницу Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли. Позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы.
