"Причиняю боль". СМИ раскрыли диалог Трампа и Макрона во время рукопожатия

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп нагрубил французскому коллеге Эммануэлю Макрону во время долгого рукопожатия на саммите в египетском Шарм-эш-Шейхе, утверждает эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг, ее слова приводит Daily Mail.
"Рукопожатие было чем-то гораздо большим, чем просто неформальное приветствие между двумя лидерами", — считает она.
Затем Трамп сильнее сжал руку Макрона и ответил с напором: "Хорошо, теперь я хочу знать, почему ты причинил мне боль. Я и так уже знаю".
Тогда Макрон похлопал Трампа по руке и ответил: "Да ладно тебе".
"Я причиняю боль только тем, кто причиняет боль другим", — предупредил американский лидер.
Далее, по версии чтеца по губам, Трамп заявил: "Увидишь, что произойдет дальше".
Саммит посетили представители более 20 государств. В частности, в нем приняли участие генсек ООН Антониу Гутерреш, премьер Великобритании Кир Стармер, глава Евросовета Антониу Кошта и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.
В понедельник Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
