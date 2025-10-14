Рейтинг@Mail.ru
"Причиняю боль". СМИ раскрыли диалог Трампа и Макрона во время рукопожатия - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 14.10.2025 (обновлено: 15:17 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/tramp-2048195579.html
"Причиняю боль". СМИ раскрыли диалог Трампа и Макрона во время рукопожатия
"Причиняю боль". СМИ раскрыли диалог Трампа и Макрона во время рукопожатия - РИА Новости, 14.10.2025
"Причиняю боль". СМИ раскрыли диалог Трампа и Макрона во время рукопожатия
Президент США Дональд Трамп нагрубил французскому коллеге Эммануэлю Макрону во время долгого рукопожатия на саммите в египетском Шарм-эш-Шейхе, утверждает... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T15:16:00+03:00
2025-10-14T15:17:00+03:00
в мире
шарм-эш-шейх
сша
великобритания
дональд трамп
эммануэль макрон
антониу гутерреш
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048044805_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_abd0c6becc77a8059e5ba85b249f154a.jpg
https://ria.ru/20251014/tramp-2048192922.html
https://ria.ru/20251014/gaza-2048149970.html
https://ria.ru/20251014/smi-2048171482.html
шарм-эш-шейх
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Рукопожатие Трампа и Макрона в Египте на открытии саммита по Газе
Трамп долго не отпускал руку Макрона во время фотографирования в Египте на открытии саммита по Газе
2025-10-14T15:16
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048044805_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f92830e030035cf44b3560026401de58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шарм-эш-шейх, сша, великобритания, дональд трамп, эммануэль макрон, антониу гутерреш, оон, евросовет
В мире, Шарм-эш-Шейх, США, Великобритания, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Антониу Гутерреш, ООН, Евросовет
"Причиняю боль". СМИ раскрыли диалог Трампа и Макрона во время рукопожатия

DM: эксперт по чтению по губам раскрыл послание Трампа Макрону. Что известно

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп нагрубил французскому коллеге Эммануэлю Макрону во время долгого рукопожатия на саммите в египетском Шарм-эш-Шейхе, утверждает эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг, ее слова приводит Daily Mail.
"Рукопожатие было чем-то гораздо большим, чем просто неформальное приветствие между двумя лидерами", — считает она.
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Трамп признался в неприязни к некоторым европейским лидерам
Вчера, 15:05
По словам эксперта, Трамп во время длительного рукопожатия произнес: "Приятно тебя видеть, ты согласился?" — после чего Макрон отвернулся и пробормотал что-то неразборчивое. Однако потом американский лидер спросил французского президента, искренне ли он говорит, и тот ответил утвердительно.
Затем Трамп сильнее сжал руку Макрона и ответил с напором: "Хорошо, теперь я хочу знать, почему ты причинил мне боль. Я и так уже знаю".
Тогда Макрон похлопал Трампа по руке и ответил: "Да ладно тебе".
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Трамп высмеял Макрона на закрытии саммита по Газе, считает евродепутат
Вчера, 12:37
"Я причиняю боль только тем, кто причиняет боль другим", — предупредил американский лидер.
Далее, по версии чтеца по губам, Трамп заявил: "Увидишь, что произойдет дальше".
Саммит посетили представители более 20 государств. В частности, в нем приняли участие генсек ООН Антониу Гутерреш, премьер Великобритании Кир Стармер, глава Евросовета Антониу Кошта и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.
В понедельник Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
СМИ назвали перемирие по Газе временной паузой
Вчера, 13:46
 
В миреШарм-эш-ШейхСШАВеликобританияДональд ТрампЭммануэль МакронАнтониу ГутеррешООНЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала