"Причиняю боль". СМИ раскрыли диалог Трампа и Макрона во время рукопожатия

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп нагрубил французскому коллеге Эммануэлю Макрону во время долгого рукопожатия на саммите в египетском Шарм-эш-Шейхе, утверждает эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг, ее слова приводит Daily Mail

"Рукопожатие было чем-то гораздо большим, чем просто неформальное приветствие между двумя лидерами", — считает она.

По словам эксперта, Трамп во время длительного рукопожатия произнес: "Приятно тебя видеть, ты согласился?" — после чего Макрон отвернулся и пробормотал что-то неразборчивое. Однако потом американский лидер спросил французского президента, искренне ли он говорит, и тот ответил утвердительно.

Затем Трамп сильнее сжал руку Макрона и ответил с напором: "Хорошо, теперь я хочу знать, почему ты причинил мне боль. Я и так уже знаю".

Тогда Макрон похлопал Трампа по руке и ответил: "Да ладно тебе".

"Я причиняю боль только тем, кто причиняет боль другим", — предупредил американский лидер.