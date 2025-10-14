Рейтинг@Mail.ru
Трамп признался в неприязни к некоторым европейским лидерам
15:05 14.10.2025 (обновлено: 15:23 14.10.2025)
Трамп признался в неприязни к некоторым европейским лидерам
в мире, шарм-эш-шейх, великобритания, италия, дональд трамп, антониу гутерреш, кир стармер, оон, евросовет, сша
В мире, Шарм-эш-Шейх, Великобритания, Италия, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, Кир Стармер, ООН, Евросовет, США
DM: Трамп заявил, что ему не нравятся некоторые европейские лидеры.

Президент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп во время саммита по сектору Газа в Шарм-эш-Шейхе заявил, что среди европейских лидеров есть те, кто ему не по душе, сообщает Daily Mail.
"Я знаю многих из вас уже очень давно. <…> Есть несколько человек, которые мне не особо нравятся, но я не скажу вам, кто именно. Есть несколько человек, которые мне совсем не нравятся", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет
Трамп высмеял Макрона на закрытии саммита по Газе, считает евродепутат
При этом глава Белого дома подчеркнул, что считает многих европейских лидеров своими "друзьями" и "замечательными людьми".
Саммит посетили представители более 20 государств. В частности, в нем приняли участие генсек ООН Антониу Гутерреш, премьер Великобритании Кир Стармер, глава Евросовета Антониу Кошта и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.
В понедельник Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
Изображение сгенерировано ИИ
Все победили, все проиграли. Трамп вернул Израиль и Газу в 6 октября
В миреШарм-эш-ШейхВеликобританияИталияДональд ТрампАнтониу ГутеррешКир СтармерООНЕвросоветСША
 
 
