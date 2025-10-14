https://ria.ru/20251014/tramp-2048192922.html
Трамп признался в неприязни к некоторым европейским лидерам
Американский лидер Дональд Трамп во время саммита по сектору Газа в Шарм-эш-Шейхе заявил, что среди европейских лидеров есть те, кто ему не по душе, сообщает... РИА Новости, 14.10.2025
