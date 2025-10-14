Слова Трампа не решат палестино-израильский конфликт, считает политолог

БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости. Конфликт между Палестиной и Израилем продолжается, и его невозможно завершить заявлениями президента США Дональда Трампа или с применением силы, необходимо устранить его коренные причины и дать палестинскому народу право на независимое государство, поделился мнением с РАИ Новости Генеральный секретарь Арабской ассоциации политических наук Хассан Ашмар.
В понедельник Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.
"Трамп спешит добиться успехов, чтобы представить себя президентом, способным решать мировые проблемы — даже силой, ради достижения мира. Однако ни один конфликт нельзя считать завершенным и гарантировать, что он не повторится, пока не будут устранены его коренные причины. До тех пор, пока права палестинского народа не будут приняты во внимание, палестино-израильский конфликт будет продолжаться", - сказал Ашмар.
Эксперт подчеркнул, что ни одно государство мира не может гарантировать, что Израиль прекратит свою агрессию против какой-либо страны в регионе, особенно с учетом "экспансионистских амбиций Тель-Авива, о которых открыто заявляют и которые поддерживает американский президент, особенно после его слов о том, что Израиль мал и должен стать больше".
По словам Ашмара, Трампу удалось временно прекратить войну благодаря игре интересов, экономических обещаний и сделок с рядом вовлеченных в переговорный процесс государств.
ЕС продолжит давление на Израиль
Вчера, 08:12
"Однако на деле эти обещания не имеют будущего, поскольку причины конфликта сохраняются, народы региона не получили своих прав, а израильская агрессия и массовые убийства в Палестине и соседних странах продолжаются", - отметил эксперт.
Собеседник агентства добавил, что международная поддержка, которой Трампу удалось добиться на данном этапе для навязывания соглашения, является частью его политики "сделок" и игры интересов. При этом, по словам Ашмара, присутствие мировых держав не гарантирует прочного мира — необходимы справедливые решения и прежде всего создание Палестинского государства.
Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа — контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.