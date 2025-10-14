Слова Трампа не решат палестино-израильский конфликт, считает политолог

БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости. Конфликт между Палестиной и Израилем продолжается, и его невозможно завершить заявлениями президента США Дональда Трампа или с применением силы, необходимо устранить его коренные причины и дать палестинскому народу право на независимое государство, поделился мнением с РАИ Новости Генеральный секретарь Арабской ассоциации политических наук Хассан Ашмар.

Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.

"Трамп спешит добиться успехов, чтобы представить себя президентом, способным решать мировые проблемы — даже силой, ради достижения мира. Однако ни один конфликт нельзя считать завершенным и гарантировать, что он не повторится, пока не будут устранены его коренные причины. До тех пор, пока права палестинского народа не будут приняты во внимание, палестино-израильский конфликт будет продолжаться", - сказал Ашмар.

Эксперт подчеркнул, что ни одно государство мира не может гарантировать, что Израиль прекратит свою агрессию против какой-либо страны в регионе, особенно с учетом "экспансионистских амбиций Тель-Авива , о которых открыто заявляют и которые поддерживает американский президент, особенно после его слов о том, что Израиль мал и должен стать больше".

По словам Ашмара, Трампу удалось временно прекратить войну благодаря игре интересов, экономических обещаний и сделок с рядом вовлеченных в переговорный процесс государств.

"Однако на деле эти обещания не имеют будущего, поскольку причины конфликта сохраняются, народы региона не получили своих прав, а израильская агрессия и массовые убийства в Палестине и соседних странах продолжаются", - отметил эксперт.

Собеседник агентства добавил, что международная поддержка, которой Трампу удалось добиться на данном этапе для навязывания соглашения, является частью его политики "сделок" и игры интересов. При этом, по словам Ашмара, присутствие мировых держав не гарантирует прочного мира — необходимы справедливые решения и прежде всего создание Палестинского государства.

Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.