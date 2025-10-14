https://ria.ru/20251014/tramp-2048089773.html
Трамп считает, что Эрдоган может помочь урегулировать конфликт на Украине
Трамп считает, что Эрдоган может помочь урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 14.10.2025
Трамп считает, что Эрдоган может помочь урегулировать конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп во вторник выразил мнение, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в урегулировании украинского конфликта. РИА Новости, 14.10.2025
