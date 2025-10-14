В сборной Швеции по футболу уволили главного тренера
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
17:40 14.10.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
В сборной Швеции по футболу уволили главного тренера

© РИА Новости / Михаил Киреев — Йон-Даль Томассон
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Исполком Шведского футбольного союза (SvFF) отправил датчанина Йон-Даля Томассона в отставку с поста главного тренера национальной команды, сообщается на сайте организации.
В понедельник сборная Швеции со счетом 0:1 уступила команде Косова в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Шведы располагаются на последнем месте в турнирной таблице группы В. В четырех встречах сборная набрала 1 очко.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа B
13 октября 2025 • начало в 21:45
Завершен
Швеция
0 : 1
Косово
32‎’‎ • Фисник Аслани
(Велдин Ходжа)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Решение, принятое исполкомом Союза, связано с тем, что сборная не показала тех результатов, на которые мы надеялись. У нас по-прежнему есть шанс выйти в стыковые матчи в марте, и наша ответственность заключается в том, чтобы обеспечить максимально оптимальные условия для возможности выхода в финальную часть чемпионата мира. Мы считаем, что для этого требуется новое руководство в лице главного тренера", - заявил президент SvFF Симон Эстрём.
Томассону 49 лет. Он занимал пост главного тренера сборной Швеции с марта 2024 года. Под его руководством команда провела 18 матчей, одержала девять побед, дважды сыграла вничью и семь раз потерпела поражение. Томассон стал первым иностранным тренером в истории шведской национальной команды.
Датчанин в качестве игрока выступал за такие клубы, как "Фейенорд", "Милан", "Штутгарт" и "Вильярреал". В составе итальянского клуба он стал победителем чемпионата страны, обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Вместе со "Штутгартом" датчанин выигрывал Бундеслигу. В составе сборной Дании Томассон провел 112 матчей и забил 52 мяча.
В качестве тренера Томассон дважды привел "Мальмё" к победе в чемпионате Швеции.
 
