В Китае резко подешевела свинина

https://ria.ru/20251014/svinina-2048202479.html
Свинина в Китае за год подешевела на 40% на фоне перепроизводства и низкого спроса, следует из данных министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР. РИА Новости, 14.10.2025
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Свинина в Китае за год подешевела на 40% на фоне перепроизводства и низкого спроса, следует из данных министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР.
"Сегодня средняя цена на свинину на национальном оптовом рынке сельскохозяйственной продукции составила 18,48 юаня (около 2,6 доллара США
- ред.) за килограмм", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Согласно данным ведомства, цена за килограмм свинины снизилась на 40,28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На диаграмме, представленной министерством, можно увидеть, как цена на свинину непрерывно падала в течение года.
Ранее главный аналитик мониторинга свиноводства при министерстве сельского хозяйства и сельских дел Чжу Цзэнюн отмечал, что высокое предложение и маленький спрос являются основными причинами снижения цен на свинину. По его словам, в июле и августе спрос на свинину заметно снизился.
Минсельхоз КНР
считает, что предложение на рынке может быть сбалансировано в краткосрочной перспективе за счет сокращения откорма скота и уменьшения количества забитых свиней.
На фоне нестабильной ситуации на рынке свиноводства, Китай в прошлом месяце ввел антидемпинговые пошлины на импорт свинины из стран ЕС
в размере 62,4%. По данным агентства Рейтер, пошлины стали одной из причин визита министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбарес
в Китай, который он совершит 14-15 октября.