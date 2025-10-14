В Китае резко подешевела свинина

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Свинина в Китае за год подешевела на 40% на фоне перепроизводства и низкого спроса, следует из данных министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР.

"Сегодня средняя цена на свинину на национальном оптовом рынке сельскохозяйственной продукции составила 18,48 юаня (около 2,6 доллара США - ред.) за килограмм", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Согласно данным ведомства, цена за килограмм свинины снизилась на 40,28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На диаграмме, представленной министерством, можно увидеть, как цена на свинину непрерывно падала в течение года.

Ранее главный аналитик мониторинга свиноводства при министерстве сельского хозяйства и сельских дел Чжу Цзэнюн отмечал, что высокое предложение и маленький спрос являются основными причинами снижения цен на свинину. По его словам, в июле и августе спрос на свинину заметно снизился.

Минсельхоз КНР считает, что предложение на рынке может быть сбалансировано в краткосрочной перспективе за счет сокращения откорма скота и уменьшения количества забитых свиней.