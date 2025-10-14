Рейтинг@Mail.ru
В Китае резко подешевела свинина
15:39 14.10.2025 (обновлено: 15:41 14.10.2025)
В Китае резко подешевела свинина
Свинина в Китае за год подешевела на 40% на фоне перепроизводства и низкого спроса, следует из данных министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР. РИА Новости, 14.10.2025
экономика, китай, сша, испания, хосе мануэль альбарес, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евросоюз
Экономика, Китай, США, Испания, Хосе Мануэль Альбарес, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Евросоюз
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Свинина в Китае за год подешевела на 40% на фоне перепроизводства и низкого спроса, следует из данных министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР.
"Сегодня средняя цена на свинину на национальном оптовом рынке сельскохозяйственной продукции составила 18,48 юаня (около 2,6 доллара США - ред.) за килограмм", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Мясной отдел супермаркета - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Россия в августе ввезла мяса из Бразилии на максимальную с 2017 года сумму
11 сентября, 05:32
Согласно данным ведомства, цена за килограмм свинины снизилась на 40,28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На диаграмме, представленной министерством, можно увидеть, как цена на свинину непрерывно падала в течение года.
Ранее главный аналитик мониторинга свиноводства при министерстве сельского хозяйства и сельских дел Чжу Цзэнюн отмечал, что высокое предложение и маленький спрос являются основными причинами снижения цен на свинину. По его словам, в июле и августе спрос на свинину заметно снизился.
Минсельхоз КНР считает, что предложение на рынке может быть сбалансировано в краткосрочной перспективе за счет сокращения откорма скота и уменьшения количества забитых свиней.
На фоне нестабильной ситуации на рынке свиноводства, Китай в прошлом месяце ввел антидемпинговые пошлины на импорт свинины из стран ЕС в размере 62,4%. По данным агентства Рейтер, пошлины стали одной из причин визита министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбарес в Китай, который он совершит 14-15 октября.
Сырое мясо на прилавке - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Россия увеличила поставки свинины в Китай
20 апреля, 09:49
 
Экономика Китай США Испания Хосе Мануэль Альбарес Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России) Евросоюз
 
 
