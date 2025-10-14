Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области выросло число умерших от суррогатного алкоголя - РИА Новости, 14.10.2025
10:35 14.10.2025 (обновлено: 12:11 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/surrogat-2048122831.html
В Ленинградской области выросло число умерших от суррогатного алкоголя
В Ленинградской области выросло число умерших от суррогатного алкоголя - РИА Новости, 14.10.2025
В Ленинградской области выросло число умерших от суррогатного алкоголя
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области возросло до 46, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.10.2025
происшествия
тосненский район
ленинградская область
волосовский район
следственный комитет россии (ск рф)
москва
отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
тосненский район
ленинградская область
волосовский район
москва
В Ленинградской области выросло число умерших от суррогатного алкоголя

Число умерших из-за суррогата в Ленинградской области выросло до 46

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области возросло до 46, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По данным на вечер понедельника, 13 октября, 46 человек скончались", — сообщил собеседник агентства.
О массовом отравлении в Сланцевском и Волосовском районах Ленинградской области стало известно 26 сентября. Первоначально сообщалось, что за месяц там погибли 19 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Суд арестовал 14 человек. Позже в Москве задержали еще двоих подозреваемых из числа руководства и бенефициаров организации, которая хранила продукцию.
По версии следствия, один из фигурантов закупал этиловый спирт и алкоголь, не имея специальной лицензии. Он хранил его на территории города Сланцы, а затем перевозил и сбывал другому человеку, который продавал товар в районе деревни Гостицы.
ПроисшествияТосненский районЛенинградская областьВолосовский районСледственный комитет России (СК РФ)МоскваОтравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области
 
 
