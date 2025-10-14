В Ленинградской области выросло число умерших от суррогатного алкоголя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области возросло до 46, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По данным на вечер понедельника, 13 октября, 46 человек скончались", — сообщил собеседник агентства.
О массовом отравлении в Сланцевском и Волосовском районах Ленинградской области стало известно 26 сентября. Первоначально сообщалось, что за месяц там погибли 19 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Суд арестовал 14 человек. Позже в Москве задержали еще двоих подозреваемых из числа руководства и бенефициаров организации, которая хранила продукцию.
По версии следствия, один из фигурантов закупал этиловый спирт и алкоголь, не имея специальной лицензии. Он хранил его на территории города Сланцы, а затем перевозил и сбывал другому человеку, который продавал товар в районе деревни Гостицы.
