Суд в Баку избрал меру пресечения экс-главе администрации президента
Суд в Баку избрал меру пресечения экс-главе администрации президента - РИА Новости, 14.10.2025
Суд в Баку избрал меру пресечения экс-главе администрации президента
Сабаильский районный суд Баку избрал меру пресечения в отношении экс-главы администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева в виде домашнего ареста
2025-10-14T23:26:00+03:00
2025-10-14T23:26:00+03:00
2025-10-14T23:27:00+03:00
Суд в Баку избрал меру пресечения экс-главе администрации президента
Мехтиева отправили под домашний арест
БАКУ, 14 окт – РИА Новости. Сабаильский районный суд Баку избрал меру пресечения в отношении экс-главы администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева в виде домашнего ареста, сообщили РИА Новости в суде.
Мехтиев, которому сейчас 87 лет, занимал должность руководителя администрации президента Азербайджана
с 1995 по 2019 год.
"Избрана мера пресечения в отношении Рамиза Мехтиева в виде домашнего ареста сроком на четыре месяца. Мехтиев привлечен к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления. Он обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики", - сообщили в суде.