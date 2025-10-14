Рейтинг@Mail.ru
Суд в Баку избрал меру пресечения экс-главе администрации президента - РИА Новости, 14.10.2025
23:26 14.10.2025 (обновлено: 23:27 14.10.2025)
Суд в Баку избрал меру пресечения экс-главе администрации президента
Суд в Баку избрал меру пресечения экс-главе администрации президента
Сабаильский районный суд Баку избрал меру пресечения в отношении экс-главы администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева в виде домашнего ареста,... РИА Новости, 14.10.2025
Суд в Баку избрал меру пресечения экс-главе администрации президента

БАКУ, 14 окт – РИА Новости. Сабаильский районный суд Баку избрал меру пресечения в отношении экс-главы администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева в виде домашнего ареста, сообщили РИА Новости в суде.
Мехтиев, которому сейчас 87 лет, занимал должность руководителя администрации президента Азербайджана с 1995 по 2019 год.
"Избрана мера пресечения в отношении Рамиза Мехтиева в виде домашнего ареста сроком на четыре месяца. Мехтиев привлечен к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления. Он обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики", - сообщили в суде.
Песков: контакты России и Азербайджана полностью не прерывались
12 октября, 12:38
 
