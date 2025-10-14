Суд избрал меру пресечения экс-гендиректору телеканала "Санкт-Петербург"

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы избрал запрет определенных действий бывшему гендиректору телеканала "Санкт-Петербург" Борису Петрова, обвиняемому в хищении 37 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Петрова Бориса Михайловича", - сказали в суде.

По данным суда, ему предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Ранее суд избрал меру пресечения еще пятерым фигурантам этого дела - запрет определенных действий для депутата заксобрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича , домашний арест для главы "Фонда культуры, семьи и детства" Санкт-Петербурга Сергея Кожокара, арест для главы Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга Елены Никитиной, блогера Николая Камнева, заместителя гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" по экономике и финансам Сергея Сырова.

Как сообщили ранее в СК , они обвиняются в хищении более 37 миллионов рублей из средств Городского агентства по телевидению и радиовещанию Санкт-Петербурга.

По данным следствия, в 2020-2021 годах руководством агентства, финансируемого за счет бюджета Петербурга, с представителем частного фонда заключены договоры об информационном сопровождении организации в интернете.