17:52 14.10.2025 (обновлено: 18:10 14.10.2025)
Суд избрал меру пресечения экс-гендиректору телеканала "Санкт-Петербург"
Басманный суд Москвы избрал запрет определенных действий бывшему гендиректору телеканала "Санкт-Петербург" Борису Петрова, обвиняемому в хищении 37 миллионов...
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы избрал запрет определенных действий бывшему гендиректору телеканала "Санкт-Петербург" Борису Петрова, обвиняемому в хищении 37 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Петрова Бориса Михайловича", - сказали в суде.
По данным суда, ему предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Ранее суд избрал меру пресечения еще пятерым фигурантам этого дела - запрет определенных действий для депутата заксобрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича, домашний арест для главы "Фонда культуры, семьи и детства" Санкт-Петербурга Сергея Кожокара, арест для главы Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга Елены Никитиной, блогера Николая Камнева, заместителя гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" по экономике и финансам Сергея Сырова.
Как сообщили ранее в СК, они обвиняются в хищении более 37 миллионов рублей из средств Городского агентства по телевидению и радиовещанию Санкт-Петербурга.
По данным следствия, в 2020-2021 годах руководством агентства, финансируемого за счет бюджета Петербурга, с представителем частного фонда заключены договоры об информационном сопровождении организации в интернете.
Предусмотренные договорами публикации в интересах агентства представитель фонда решил не делать, а представить для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме. Руководство агентства, зная, что фондом работы не выполнены, а представленные документы содержат ложные сведения, подписали их и перечислили денежные средства фонду в сумме 37,2 миллиона рублей, отметили в СК.
