США и Китай согласовали встречу лидеров на саммите в Южной Корее
США и Китай согласовали встречу лидеров на саммите в Южной Корее - РИА Новости, 14.10.2025
США и Китай согласовали встречу лидеров на саммите в Южной Корее
Встреча американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита в Южной Корее состоится согласно плану, заявил представитель... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T19:10:00+03:00
2025-10-14T19:10:00+03:00
2025-10-14T19:54:00+03:00
в мире
сша
китай
южная корея
дональд трамп
си цзиньпин
Грир: встреча Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее пройдет согласно плану
ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Встреча американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита в Южной Корее состоится согласно плану, заявил представитель США Джеймисон Грир.
«
"Прямо сейчас встреча запланирована, время согласовано", — сказал он в интервью телеканалу CNBC
.
С 31 октября по 1 ноября в Южной Корее пройдет саммит АТЭС.
При этом дипломат выразил уверенность, что сторонам удастся урегулировать спорные моменты, в том числе связанные с недавним решением Пекина
ввести новые меры экспортного контроля. По его словам, Китай
"начинает понимать необходимость поиска иного пути" в торговых отношениях с Вашингтоном.
"У обеих сторон есть рычаги давления. Мы уверены в своих позициях — и это касается не только пошлин. У нас есть экспортные меры, которые могли бы причинить боль, но это не наша цель. Мы хотим хороших отношений, и для этого Китаю нужно изменить подход", — отметил Грир.
Новое торговое обострение
Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на некоторые товары, связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, а также с литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
Такой шаг вызвал резкое недовольство Трампа
. В пятницу он заявил, что с 1 ноября или раньше США
введут пошлину на товары из Китая в размере ста процентов сверх текущего уровня, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли.
В свою очередь, Министерство транспорта КНР объявило о специальном портовом сборе для американского водного транспорта. Он начнет действовать 14 октября. В Китае назвали такую меру вынужденной.
Пекин и Вашингтон
фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР.