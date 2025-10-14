Рейтинг@Mail.ru
США и Китай согласовали встречу лидеров на саммите в Южной Корее
19:10 14.10.2025 (обновлено: 19:54 14.10.2025)
США и Китай согласовали встречу лидеров на саммите в Южной Корее
США и Китай согласовали встречу лидеров на саммите в Южной Корее
Встреча американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита в Южной Корее состоится согласно плану, заявил представитель... РИА Новости, 14.10.2025
в мире
сша
китай
южная корея
дональд трамп
си цзиньпин
сша
китай
южная корея
в мире, сша, китай, южная корея, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, США, Китай, Южная Корея, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
США и Китай согласовали встречу лидеров на саммите в Южной Корее

Грир: встреча Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее пройдет согласно плану

© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein/Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Встреча американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита в Южной Корее состоится согласно плану, заявил представитель США Джеймисон Грир.
«
"Прямо сейчас встреча запланирована, время согласовано", — сказал он в интервью телеканалу CNBC.
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В США обвинили Китай в использовании ChatGPT якобы для слежки
7 октября, 15:38

С 31 октября по 1 ноября в Южной Корее пройдет саммит АТЭС.

При этом дипломат выразил уверенность, что сторонам удастся урегулировать спорные моменты, в том числе связанные с недавним решением Пекина ввести новые меры экспортного контроля. По его словам, Китай "начинает понимать необходимость поиска иного пути" в торговых отношениях с Вашингтоном.
"У обеих сторон есть рычаги давления. Мы уверены в своих позициях — и это касается не только пошлин. У нас есть экспортные меры, которые могли бы причинить боль, но это не наша цель. Мы хотим хороших отношений, и для этого Китаю нужно изменить подход", — отметил Грир.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Восток всерьез задумался об упадке Запада
12 октября, 08:00

Новое торговое обострение

Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на некоторые товары, связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, а также с литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
Такой шаг вызвал резкое недовольство Трампа. В пятницу он заявил, что с 1 ноября или раньше США введут пошлину на товары из Китая в размере ста процентов сверх текущего уровня, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли.
В свою очередь, Министерство транспорта КНР объявило о специальном портовом сборе для американского водного транспорта. Он начнет действовать 14 октября. В Китае назвали такую меру вынужденной.
Пекин и Вашингтон фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Трамп рассказал об отношениях с Китаем
25 сентября, 23:43
 
В миреСШАКитайЮжная КореяДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
