https://ria.ru/20251014/ssha-2048199832.html
Эрдоган рассказал об обострении тарифной напряженности между США и Китаем
Эрдоган рассказал об обострении тарифной напряженности между США и Китаем - РИА Новости, 14.10.2025
Эрдоган рассказал об обострении тарифной напряженности между США и Китаем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обострение тарифной напряженности между США и Китаем создает дополнительное давление на мировую экономику, по... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T15:32:00+03:00
2025-10-14T15:32:00+03:00
2025-10-14T15:32:00+03:00
в мире
сша
китай
турция
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
citigroup
goldman sachs
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761328714_0:0:2845:1601_1920x0_80_0_0_208302a059395b2ae4f8533185faf89e.jpg
https://ria.ru/20251008/otkrytost-2047105381.html
сша
китай
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761328714_69:0:2629:1920_1920x0_80_0_0_cad67a381c3e91ad7b5c33ed99f1bf3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, турция, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, citigroup, goldman sachs
В мире, США, Китай, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, Citigroup, Goldman Sachs
Эрдоган рассказал об обострении тарифной напряженности между США и Китаем
Эрдоган: тарифная напряженность США и КНР усиливает давление на экономику
АНКАРА, 14 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обострение тарифной напряженности между США и Китаем создает дополнительное давление на мировую экономику, по его словам, в таких условиях Турция стремится сохранить стабильность и сосредоточиться на восстановлении страны.
"Обострившаяся тарифная напряженность между США
и Китаем
усиливает нагрузку на мировую экономику. В этой обстановке Турция
старается удержаться от кризисов, залечить раны, нанесённые землетрясениями 6 февраля (2023 года - ред.), и достичь поставленных экономических целей", - отметил Эрдоган
, выступая во вторник в Анкаре
, его выступление транслируют местные телеканалы.
Во вторник, 14 октября, Китай начинает взимать специальный портовый сбор с судов США. Минтранс КНР подчеркивал, что эти меры являются ответным шагом на введение США портового сбора для китайских судов. В апреле министерство коммерции Китая предупредило США, что китайские власти примут ответные меры в случае введения в США сборов с судов китайского производства.
Президент США Дональд Трамп
10 октября заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли.
Во вторник инвесторы будут также следить за выходом финансовых результатов крупнейших банков США - JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup
и Goldman Sachs
.