Эрдоган рассказал об обострении тарифной напряженности между США и Китаем

АНКАРА, 14 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обострение тарифной напряженности между США и Китаем создает дополнительное давление на мировую экономику, по его словам, в таких условиях Турция стремится сохранить стабильность и сосредоточиться на восстановлении страны.

Во вторник, 14 октября, Китай начинает взимать специальный портовый сбор с судов США. Минтранс КНР подчеркивал, что эти меры являются ответным шагом на введение США портового сбора для китайских судов. В апреле министерство коммерции Китая предупредило США, что китайские власти примут ответные меры в случае введения в США сборов с судов китайского производства.