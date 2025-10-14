Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган рассказал об обострении тарифной напряженности между США и Китаем - РИА Новости, 14.10.2025
15:32 14.10.2025
Эрдоган рассказал об обострении тарифной напряженности между США и Китаем
Эрдоган рассказал об обострении тарифной напряженности между США и Китаем - РИА Новости, 14.10.2025
Эрдоган рассказал об обострении тарифной напряженности между США и Китаем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обострение тарифной напряженности между США и Китаем создает дополнительное давление на мировую экономику, по... РИА Новости, 14.10.2025
Эрдоган рассказал об обострении тарифной напряженности между США и Китаем

Эрдоган: тарифная напряженность США и КНР усиливает давление на экономику

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 14 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обострение тарифной напряженности между США и Китаем создает дополнительное давление на мировую экономику, по его словам, в таких условиях Турция стремится сохранить стабильность и сосредоточиться на восстановлении страны.
"Обострившаяся тарифная напряженность между США и Китаем усиливает нагрузку на мировую экономику. В этой обстановке Турция старается удержаться от кризисов, залечить раны, нанесённые землетрясениями 6 февраля (2023 года - ред.), и достичь поставленных экономических целей", - отметил Эрдоган, выступая во вторник в Анкаре, его выступление транслируют местные телеканалы.
Во вторник, 14 октября, Китай начинает взимать специальный портовый сбор с судов США. Минтранс КНР подчеркивал, что эти меры являются ответным шагом на введение США портового сбора для китайских судов. В апреле министерство коммерции Китая предупредило США, что китайские власти примут ответные меры в случае введения в США сборов с судов китайского производства.
Президент США Дональд Трамп 10 октября заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли.
Во вторник инвесторы будут также следить за выходом финансовых результатов крупнейших банков США - JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup и Goldman Sachs.
