Рейтинг@Mail.ru
Пушков прокомментировал возможную передачу США ракет Tomahawk Украине - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/ssha-2048197591.html
Пушков прокомментировал возможную передачу США ракет Tomahawk Украине
Пушков прокомментировал возможную передачу США ракет Tomahawk Украине - РИА Новости, 14.10.2025
Пушков прокомментировал возможную передачу США ракет Tomahawk Украине
От передачи США Украине ракет Tomahawk будет огромный вред отношениям между Москвой и Вашингтоном, а также глобальной безопасности, считает член... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T15:22:00+03:00
2025-10-14T15:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
алексей пушков
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047085850_0:114:2305:1410_1920x0_80_0_0_d25e1103bc06bdc1cab278742456a15e.jpg
https://ria.ru/20251013/dugin-2047966589.html
https://ria.ru/20251014/smi-2048136515.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047085850_0:0:2045:1534_1920x0_80_0_0_a27dfaa458ccf6854b996e57a4a24e6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, алексей пушков, дональд трамп, владимир путин, совет федерации рф, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, НАТО
Пушков прокомментировал возможную передачу США ракет Tomahawk Украине

Пушков: поставка Киеву ракет Tomahawk приведет к эскалации конфликта на Украине

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins IIIЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. От передачи США Украине ракет Tomahawk будет огромный вред отношениям между Москвой и Вашингтоном, а также глобальной безопасности, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Это тот самый случай, когда на поле боя для Украины ситуация никак не изменится, но зато общий вред может быть огромный, причем вред тройной: и для перспектив урегулирования украинского кризиса; и для отношений между Вашингтоном и Москвой; и для глобальной безопасности, поскольку такая поставка неизбежно приведет к новому уровню эскалации конфликта", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Дугин назвал заявление Трампа о ракетах Tomahawk игрой в покер
13 октября, 14:48
Сенатор отметил, что сейчас президент США Дональд Трамп стоит перед дилеммой: выполнить свою угрозу и нанести делу мира тройной ущерб или не принимать такого решения, то есть, "принять единственно рациональное решение".
"Выбор за ним", - констатировал парламентарий.
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
В июле канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что обсуждал с Владимиром Зеленским возможность обучения украинских военнослужащих обращению с ракетами Taurus. По его словам, договоренности о подготовке солдат пока не достигнуты, но не исключил такого варианта. Он, в частности, указал, что Taurus "очень сложные системы", поэтому обучение заняло бы минимум шесть месяцев.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
СМИ назвали цель возможного решения Трампа по ракетам Tomahawk
Вчера, 11:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШААлексей ПушковДональд ТрампВладимир ПутинСовет Федерации РФНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала