Пушков прокомментировал возможную передачу США ракет Tomahawk Украине

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. От передачи США Украине ракет Tomahawk будет огромный вред отношениям между Москвой и Вашингтоном, а также глобальной безопасности, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.