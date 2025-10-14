https://ria.ru/20251014/ssha-2048081865.html
В декларации назвали условия обеспечения мира на Ближнем Востоке
США, Египет, Катар и Турция понимают, что прочный мир может быть обеспечен, если гарантируется безопасность палестинцев и израильтян, следует из совместной... РИА Новости, 14.10.2025
В декларации назвали условия обеспечения мира на Ближнем Востоке
