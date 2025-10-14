Рейтинг@Mail.ru
00:21 14.10.2025 (обновлено: 00:46 14.10.2025)
В декларации назвали условия обеспечения мира на Ближнем Востоке
в мире, сша, египет, катар, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, реджеп тайип эрдоган
В мире, США, Египет, Катар, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Реджеп Тайип Эрдоган
В декларации назвали условия обеспечения мира на Ближнем Востоке

Декларация: мир можно обеспечить при гарантиях для палестинцев и израильтян

Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. США, Египет, Катар и Турция понимают, что прочный мир может быть обеспечен, если гарантируется безопасность палестинцев и израильтян, следует из совместной декларации стран, опубликованной Белым домом.
"Мы понимаем, что прочный мир будет таким, при котором и палестинцы, и израильтяне будут процветать при защите их основных прав человека, гарантии их безопасности и уважении их достоинства", - говорится в документе.
Ранее президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Ближний Восток не должен страдать от войн, указано в декларации
