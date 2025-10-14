В декларации назвали условия обеспечения мира на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. США, Египет, Катар и Турция понимают, что прочный мир может быть обеспечен, если гарантируется безопасность палестинцев и израильтян, следует из совместной декларации стран, опубликованной Белым домом.

"Мы понимаем, что прочный мир будет таким, при котором и палестинцы, и израильтяне будут процветать при защите их основных прав человека, гарантии их безопасности и уважении их достоинства", - говорится в документе.