Рейтинг@Mail.ru
Ближний Восток не должен страдать от войн, указано в декларации - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:19 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/ssha-2048081701.html
Ближний Восток не должен страдать от войн, указано в декларации
Ближний Восток не должен страдать от войн, указано в декларации - РИА Новости, 14.10.2025
Ближний Восток не должен страдать от войн, указано в декларации
США, Катар, Египет и Турция признают, что Ближний Восток не должен страдать от конфликтов и "избирательного применения условий мира", говорится в их совместной... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T00:19:00+03:00
2025-10-14T00:19:00+03:00
в мире
сша
катар
египет
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913610795_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_2598a66cb5a604df890a08a4d853da21.jpg
https://ria.ru/20251014/ssha-2048081286.html
сша
катар
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913610795_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_07e654537dac9abde4bf76ab7e77039e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, катар, египет, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, реджеп тайип эрдоган
В мире, США, Катар, Египет, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Реджеп Тайип Эрдоган
Ближний Восток не должен страдать от войн, указано в декларации

Совместная декларация: Ближний Восток не должен страдать от конфликтов

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. США, Катар, Египет и Турция признают, что Ближний Восток не должен страдать от конфликтов и "избирательного применения условий мира", говорится в их совместной декларации, опубликованной Белым домом.
"Мы признаём, что Ближний Восток не может выносить постоянный цикл затяжных войн, зашедших в тупик переговоров или фрагментарного, неполного или избирательного применения успешно согласованных условий. Трагедии, произошедшие за последние два года, должны служить напоминанием о том, что будущие поколения заслуживают лучшего, чем неудачи прошлого", - говорится в декларации, которую подписали лидеры вышеперечисленных стран.
Ранее президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эль-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
США, Катар, Египет и Турция договорились решать споры дипломатическим путем
00:15
 
В миреСШАКатарЕгипетДональд ТрампАбдель Фаттах ас-СисиРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала