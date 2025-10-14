https://ria.ru/20251014/ssha-2048081701.html
Ближний Восток не должен страдать от войн, указано в декларации
Ближний Восток не должен страдать от войн, указано в декларации - РИА Новости, 14.10.2025
Ближний Восток не должен страдать от войн, указано в декларации
США, Катар, Египет и Турция признают, что Ближний Восток не должен страдать от конфликтов и "избирательного применения условий мира", говорится в их совместной... РИА Новости, 14.10.2025
в мире
сша
катар
египет
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
реджеп тайип эрдоган
сша
катар
египет
Ближний Восток не должен страдать от войн, указано в декларации
Совместная декларация: Ближний Восток не должен страдать от конфликтов