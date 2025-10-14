Рейтинг@Mail.ru
США, Катар, Египет и Турция договорились решать споры дипломатическим путем - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:15 14.10.2025 (обновлено: 00:16 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/ssha-2048081286.html
США, Катар, Египет и Турция договорились решать споры дипломатическим путем
США, Катар, Египет и Турция договорились решать споры дипломатическим путем - РИА Новости, 14.10.2025
США, Катар, Египет и Турция договорились решать споры дипломатическим путем
США, Катар, Египет и Турция обязуются решать споры дипломатическим путем, следует из их совместной декларации, опубликованной Белым домом. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T00:15:00+03:00
2025-10-14T00:16:00+03:00
в мире
сша
катар
египет
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106025/83/1060258309_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_2ea93f23c5f456ca6f881ceca04b948d.jpg
https://ria.ru/20251013/klinton-2048073018.html
сша
катар
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106025/83/1060258309_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_13b4fc2c84072ad5abf31919c975d764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, катар, египет, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, реджеп тайип эрдоган
В мире, США, Катар, Египет, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Реджеп Тайип Эрдоган
США, Катар, Египет и Турция договорились решать споры дипломатическим путем

Лидеры США, Катара, Египта и Турции договорились решать споры дипломатией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Города мира. Вашингтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. США, Катар, Египет и Турция обязуются решать споры дипломатическим путем, следует из их совместной декларации, опубликованной Белым домом.
"Настоящим мы обязуемся разрешать будущие споры путем дипломатического взаимодействия и переговоров, а не путем применения силы или затяжного конфликта", - говорится в декларации, которую подписали лидеры вышеперечисленных стран.
Ранее президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
Бывший президент Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Клинтон поблагодарил Трампа за сделку по Газе
Вчера, 22:40
 
В миреСШАКатарЕгипетДональд ТрампАбдель Фаттах ас-СисиРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала