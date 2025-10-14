https://ria.ru/20251014/ssha-2048081286.html
США, Катар, Египет и Турция договорились решать споры дипломатическим путем
США, Катар, Египет и Турция договорились решать споры дипломатическим путем - РИА Новости, 14.10.2025
США, Катар, Египет и Турция договорились решать споры дипломатическим путем
США, Катар, Египет и Турция обязуются решать споры дипломатическим путем, следует из их совместной декларации, опубликованной Белым домом. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T00:15:00+03:00
2025-10-14T00:15:00+03:00
2025-10-14T00:16:00+03:00
США, Катар, Египет и Турция договорились решать споры дипломатическим путем
Лидеры США, Катара, Египта и Турции договорились решать споры дипломатией