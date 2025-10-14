США, Катар, Египет и Турция договорились решать споры дипломатическим путем

ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. США, Катар, Египет и Турция обязуются решать споры дипломатическим путем, следует из их совместной декларации, опубликованной Белым домом.

"Настоящим мы обязуемся разрешать будущие споры путем дипломатического взаимодействия и переговоров, а не путем применения силы или затяжного конфликта", - говорится в декларации, которую подписали лидеры вышеперечисленных стран.