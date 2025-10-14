https://ria.ru/20251014/solntse-2048115307.html
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла сильная вспышка - РИА Новости, 14.10.2025
На Солнце произошла сильная вспышка
Сильная вспышка произошла на Солнце в ночь на 14 октября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T09:59:00+03:00
2025-10-14T09:59:00+03:00
2025-10-14T09:59:00+03:00
наука
российская академия наук
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93211/64/932116471_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ae84d6cb5458dd18bbbfa56015f632c7.jpg
https://ria.ru/20250808/solntse-2034071507.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93211/64/932116471_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_85ba84d5a8b60e38efae112d9e4d384a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук, космос - риа наука
Наука, Российская академия наук, Космос - РИА Наука
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла вспышка класса М2.0