На Солнце произошла сильная вспышка
Наука
 
09:59 14.10.2025
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла сильная вспышка
Сильная вспышка произошла на Солнце в ночь на 14 октября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 14.10.2025
2025
российская академия наук, космос - риа наука
На Солнце произошла сильная вспышка

На Солнце произошла вспышка класса М2.0

Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Фото : NASA/SDO
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сильная вспышка произошла на Солнце в ночь на 14 октября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Согласно данным, приведенным на сайте Лаборатории, вспышка, которой был присвоен балл М2.0, произошла в 3.41 мск 14 октября.
Кроме нее, с начала суток уже успели произойти четыре обычные вспышки класса С.
Вчера на Солнце были зафиксированы 20 вспышек уровня С и три сильные М (максимальная достигла балла М2.7).
