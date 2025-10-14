Рейтинг@Mail.ru
От Солнца оторвался крупный протуберанец - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:51 14.10.2025 (обновлено: 11:01 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/solntse-2048114164.html
От Солнца оторвался крупный протуберанец
От Солнца оторвался крупный протуберанец - РИА Новости, 14.10.2025
От Солнца оторвался крупный протуберанец
Один из самых крупных протуберанцев, возникших в этом году на Солнце, оторвался от звезды в ночь на 14 октября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T09:51:00+03:00
2025-10-14T11:01:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048126312_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_66d38538e029e090b8751ea483813030.jpg
https://ria.ru/20251013/vspyshki-2048039091.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Один из крупнейших протуберанцев отрывается от Солнца
Одной головной болью меньше. Сегодня, скорее всего, был последний день, когда про это можно было сказать — это просто красиво. Согласно расчётам, если бы протуберанец оторвался завтра, ударило бы по Земле краем, а если бы это произошло в пятницу, то неизбежным был бы прямой удар по планете. Текущая же траектория говорит о том, что, скорее всего, ни одна планета задета не будет, пояснили ученые. Один из крупнейших в этом году протуберанцев оторвался от Солнца, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
2025-10-14T09:51
true
PT0M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048126312_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9d48f383ef470647bf3082fe4663f4b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, космос - риа наука
Наука, Земля, Российская академия наук, Космос - РИА Наука
От Солнца оторвался крупный протуберанец

От Солнца оторвался один из крупнейших за год протуберанцев

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Один из самых крупных протуберанцев, возникших в этом году на Солнце, оторвался от звезды в ночь на 14 октября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«
"Сегодня в интервале времени между двумя и четырьмя часами ночи по московскому времени с Солнца был выброшен один из самых крупных в этом году протуберанцев, наблюдавшийся последние несколько дней на восточном краю звезды и все это время понемногу смещавшийся в сторону Земли", - говорится в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что, согласно данным с коронографов, плазменное волокно должно было уже удалиться от Солнца на расстояние около 20 миллионов километров. Траектория его пройдет точно между Меркурием и Землёй, ни одна планета, судя по всему, задета не будет, уточнили ученые.
Согласно расчетам, если бы протуберанец оторвался завтра, ударило бы по Земле краем, а если бы это произошло в пятницу, то неизбежным был бы прямой удар по планете.
Вспышки, зафиксированные на Солнце - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
На Солнце произошло 15 вспышек
13 октября, 19:03
 
НаукаЗемляРоссийская академия наукКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала