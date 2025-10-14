От Солнца оторвался крупный протуберанец

https://ria.ru/20251014/solntse-2048114164.html
Одной головной болью меньше. Сегодня, скорее всего, был последний день, когда про это можно было сказать — это просто красиво.
Согласно расчётам, если бы протуберанец оторвался завтра, ударило бы по Земле краем, а если бы это произошло в пятницу, то неизбежным был бы прямой удар по планете.
Текущая же траектория говорит о том, что, скорее всего, ни одна планета задета не будет, пояснили ученые.
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Один из самых крупных протуберанцев, возникших в этом году на Солнце, оторвался от звезды в ночь на 14 октября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«
"Сегодня в интервале времени между двумя и четырьмя часами ночи по московскому времени с Солнца был выброшен один из самых крупных в этом году протуберанцев, наблюдавшийся последние несколько дней на восточном краю звезды и все это время понемногу смещавшийся в сторону Земли", - говорится в Telegram-канале
лаборатории.
Отмечается, что, согласно данным с коронографов, плазменное волокно должно было уже удалиться от Солнца на расстояние около 20 миллионов километров. Траектория его пройдет точно между Меркурием и Землёй
, ни одна планета, судя по всему, задета не будет, уточнили ученые.
Согласно расчетам, если бы протуберанец оторвался завтра, ударило бы по Земле краем, а если бы это произошло в пятницу, то неизбежным был бы прямой удар по планете.