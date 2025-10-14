От Солнца оторвался крупный протуберанец

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Один из самых крупных протуберанцев, возникших в этом году на Солнце, оторвался от звезды в ночь на 14 октября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Согласно расчетам, если бы протуберанец оторвался завтра, ударило бы по Земле краем, а если бы это произошло в пятницу, то неизбежным был бы прямой удар по планете.