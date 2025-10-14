СМИ назвали перемирие по Газе временной паузой

Президент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет. Архивное фото

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Достигнутое при посредничестве президента США Дональда Трампа соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС может стать лишь временной передышкой, если не будет связано с будущим политическим урегулированием, пишет журнал Foreign Affairs.

"Это прекращение огня будет лишь паузой, прерыванием в долгой и мрачной истории, если его в итоге не соединить с будущим политическим урегулированием, которое учитывало бы законные стремления и израильтян, и палестинцев - к двум государствам", - говорится в публикации.

По данным издания, в статье отмечается, что нынешнее перемирие стало возможным после освобождения всех израильских заложников и вывода израильских сил из Газы. Авторы подчеркивают, что эта передышка, достигнутая при посредничестве администрации Трампа, "даёт столь необходимое облегчение", но не гарантирует долговременного мира без ясного политического плана.

Журнал напоминает, что арабские страны и палестинская сторона поддержали американский план, однако их позиция во многом зависит от готовности Вашингтона подтвердить приверженность идее двух государств. В материале также отмечается, что, несмотря на сопротивление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху , в израильском и палестинском гражданском обществе продолжаются обсуждения конкретных моделей мирного сосуществования, включая конфедеративные проекты вроде инициативы "A Land for All".

Авторы подчеркивают, что именно сейчас необходимо "строить вторую сторону моста" - определять практическую архитектуру будущего соглашения, чтобы нынешняя пауза не стала очередным эпизодом затяжного конфликта.

Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.

Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.