СМИ назвали перемирие по Газе временной паузой - РИА Новости, 14.10.2025
13:46 14.10.2025
СМИ назвали перемирие по Газе временной паузой
Достигнутое при посредничестве президента США Дональда Трампа соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС может стать лишь временной передышкой, если... РИА Новости, 14.10.2025
в мире, израиль, сша, египет, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, реджеп тайип эрдоган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Египет, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Достигнутое при посредничестве президента США Дональда Трампа соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС может стать лишь временной передышкой, если не будет связано с будущим политическим урегулированием, пишет журнал Foreign Affairs.
В понедельник президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эль-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
14.10.2025
Все победили, все проиграли. Трамп вернул Израиль и Газу в 6 октября
Вчера, 08:00
"Это прекращение огня будет лишь паузой, прерыванием в долгой и мрачной истории, если его в итоге не соединить с будущим политическим урегулированием, которое учитывало бы законные стремления и израильтян, и палестинцев - к двум государствам", - говорится в публикации.
По данным издания, в статье отмечается, что нынешнее перемирие стало возможным после освобождения всех израильских заложников и вывода израильских сил из Газы. Авторы подчеркивают, что эта передышка, достигнутая при посредничестве администрации Трампа, "даёт столь необходимое облегчение", но не гарантирует долговременного мира без ясного политического плана.
Журнал напоминает, что арабские страны и палестинская сторона поддержали американский план, однако их позиция во многом зависит от готовности Вашингтона подтвердить приверженность идее двух государств. В материале также отмечается, что, несмотря на сопротивление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в израильском и палестинском гражданском обществе продолжаются обсуждения конкретных моделей мирного сосуществования, включая конфедеративные проекты вроде инициативы "A Land for All".
14.10.2025
Трамп высмеял Макрона на закрытии саммита по Газе, считает евродепутат
Вчера, 12:37
Авторы подчеркивают, что именно сейчас необходимо "строить вторую сторону моста" - определять практическую архитектуру будущего соглашения, чтобы нынешняя пауза не стала очередным эпизодом затяжного конфликта.
Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.
Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
14.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильСШАЕгипетДональд ТрампАбдель Фаттах ас-СисиРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
