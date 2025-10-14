Рейтинг@Mail.ru
В школах начали проводить социально-психологическое тестирование детей - РИА Новости, 14.10.2025
03:14 14.10.2025 (обновлено: 11:46 14.10.2025)
В школах начали проводить социально-психологическое тестирование детей
В школах начали проводить социально-психологическое тестирование детей - РИА Новости, 14.10.2025
В школах начали проводить социально-психологическое тестирование детей
Российские школы начали проводить социально-психологическое тестирование детей, способное определить эмоциональное и психологическое состояние учащихся, их... РИА Новости, 14.10.2025
2025
В школах начали проводить социально-психологическое тестирование детей

Школы через тесты определяют эмоциональное и психологическое состояние детей

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские школы начали проводить социально-психологическое тестирование детей, способное определить эмоциональное и психологическое состояние учащихся, их индивидуальные особенности и сильные стороны, выяснило РИА Новости.
В тестировании принимают участие лица, достигшие 13 лет, при письменном согласии родителей или иных законных представителей. С 15 лет школьник может самостоятельно давать согласие в письменной форме.
Как рассказали РИА Новости родители учащихся, некоторые дети уже написали тестирование.
В одной из московских школ оно пройдет 14 октября. Детям были даны вопросы с выбором ответа от 1 до 10. Так, например, школьник мог оценить, как часто по 10-балльной шкале он сплетничает или насколько зависим от мнения окружающих.
Тестирование включает в себя более 100 вопросов. Мероприятие проводится в письменной или электронной форме.
Новый детский сад - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Госдуме предложили автоматизировать очередь в детсады и школы
13 октября, 20:49
 
Общество
 
 
