https://ria.ru/20251014/shkoly-2048089111.html
В школах начали проводить социально-психологическое тестирование детей
В школах начали проводить социально-психологическое тестирование детей - РИА Новости, 14.10.2025
В школах начали проводить социально-психологическое тестирование детей
Российские школы начали проводить социально-психологическое тестирование детей, способное определить эмоциональное и психологическое состояние учащихся, их... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T03:14:00+03:00
2025-10-14T03:14:00+03:00
2025-10-14T11:46:00+03:00
общество
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961998370_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_32d1206611524e1ded32dba6c19c87e6.jpg
https://ria.ru/20251013/gosduma-2048059366.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961998370_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_182969aa43c2b98069a4e89ae9d85d72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
В школах начали проводить социально-психологическое тестирование детей
Школы через тесты определяют эмоциональное и психологическое состояние детей
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские школы начали проводить социально-психологическое тестирование детей, способное определить эмоциональное и психологическое состояние учащихся, их индивидуальные особенности и сильные стороны, выяснило РИА Новости.
В тестировании принимают участие лица, достигшие 13 лет, при письменном согласии родителей или иных законных представителей. С 15 лет школьник может самостоятельно давать согласие в письменной форме.
Как рассказали РИА Новости родители учащихся, некоторые дети уже написали тестирование.
В одной из московских школ оно пройдет 14 октября. Детям были даны вопросы с выбором ответа от 1 до 10. Так, например, школьник мог оценить, как часто по 10-балльной шкале он сплетничает или насколько зависим от мнения окружающих.
Тестирование включает в себя более 100 вопросов. Мероприятие проводится в письменной или электронной форме.