ЕС хочет пересмотреть торговую сделку с США, пишет FT

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Евросоюз хочет пересмотреть торговую сделку с США после окончания президентского срока американского лидера Дональда Трампа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.
"ЕС намерен пересмотреть неравную торговую сделку с США после того, как президент Дональд Трамп покинет свой пост", - пишет издание.
По данным газеты, министры торговли обсудят этот вопрос во вторник в Дании с комиссаром Евросоюза по торговле Марошем Шефчовичем.
Издание отмечает, что ряд стран, неохотно принявших соглашение с Вашингтом, настаивают на введении положения об истечении срока, когда оно прекратит действие и не будет продлено. По словам источников, Еврокомиссия открыта для обсуждения этого вопроса.
"Но мы не знаем, как на это отреагирует Трамп", - отметил один из дипломатов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. При этом сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.
"Куда уходят наши деньги?" Возмущению европейцев нет предела
8 октября, 08:00