Ремонт ЛЭП для ЗАЭС потребует локального прекращения огня, заявил постпред

ВЕНА, 14 окт — РИА Новости. Ремонт ЛЭП для восстановления внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС требует локального прекращения огня, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ульянов добавил, что ремонтные работы могут начаться до конца текущей недели. Он также отметил, что Секретариат МАГАТЭ играет роль посредника между представителями России и Украины для восстановления внешнего энергоснабжения.