Ремонт ЛЭП для ЗАЭС потребует локального прекращения огня, заявил постпред

ВЕНА, 14 окт — РИА Новости. Ремонт ЛЭП для восстановления внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС требует локального прекращения огня, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Действительно, в повестке дня сейчас стоит вопрос о восстановлении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС путем ремонта двух поврежденных линий электропередачи — "Днепровская" и "Ферросплавная-1". Для того чтобы это стало реальностью, необходимо договориться о локальном прекращении огня в местах, где будут проводиться ремонтные работы", — сказал он РИА Новости.
Лихачев заявил о невозможности строительства резервной ЛЭП для ЗАЭС
13 октября, 03:48
На станции 23 сентября пропало внешнее электроснабжение из-за атак ВСУ. В результате отключилась высоковольтная линия электропередачи "Днепровская".
Ульянов добавил, что ремонтные работы могут начаться до конца текущей недели. Он также отметил, что Секретариат МАГАТЭ играет роль посредника между представителями России и Украины для восстановления внешнего энергоснабжения.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе — там насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го все они находятся в режиме холодного останова.
ВСУ постоянно обстреливают Энергодар и район Запорожской АЭС, объекты станции не раз получали повреждения из-за атак беспилотников. Президент Владимир Путин назвал эти действия очень опасной практикой. Он также напомнил, что на Украине тоже есть работающие атомные станции, и допустил возможность зеркального ответа на удары по ЗАЭС.