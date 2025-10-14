Зампрокурора Белгородской области уволили из-за подозрений в коррупции

БЕЛГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Заместитель прокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов подозревается в совершении коррупционного преступления и уволен из органов прокуратуры, сообщили в областной прокуратуре.

"При координирующей роли Генеральной прокуратуры Российской Федерации правоохранительными органами проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для уголовного преследования бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова. Он подозревается в совершении коррупционного преступления и уволен из органов прокуратуры", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной прокуратуры.