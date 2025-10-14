Зампрокурора Белгородской области уволили из-за подозрений в коррупции

БЕЛГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Заместитель прокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов подозревается в совершении коррупционного преступления и уволен из органов прокуратуры, сообщили в областной прокуратуре.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что заместитель прокурора Белгородской области Смирнов задержан.
"При координирующей роли Генеральной прокуратуры Российской Федерации правоохранительными органами проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для уголовного преследования бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова. Он подозревается в совершении коррупционного преступления и уволен из органов прокуратуры", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной прокуратуры.
Отмечается, что с марта 2022 года по сентябрь 2025 года Смирнов работал Всеволожским городским прокурором Ленинградской области. В сентябре 2025 года был назначен заместителем прокурора Белгородской области. Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры, подчеркнули в надзорном ведомстве.