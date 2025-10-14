Рейтинг@Mail.ru
Зампрокурора Белгородской области уволили из-за подозрений в коррупции - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 14.10.2025 (обновлено: 19:00 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/rossiya-2048242327.html
Зампрокурора Белгородской области уволили из-за подозрений в коррупции
Зампрокурора Белгородской области уволили из-за подозрений в коррупции - РИА Новости, 14.10.2025
Зампрокурора Белгородской области уволили из-за подозрений в коррупции
Заместитель прокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов подозревается в совершении коррупционного преступления и уволен из органов прокуратуры, сообщили в... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T18:24:00+03:00
2025-10-14T19:00:00+03:00
происшествия
белгородская область
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048215134_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_bff3a60b360eae735d88292af384d811.jpg
https://ria.ru/20250221/prigovor-2000817060.html
белгородская область
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048215134_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_957c077b8d88ddb17b48aaa51baba4b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, ленинградская область
Происшествия, Белгородская область, Ленинградская область
Зампрокурора Белгородской области уволили из-за подозрений в коррупции

Зампрокурора Белгородской области Смирнова уволили из прокуратуры

© Фото : прокуратура Белгородской областиДмитрий Смирнов
Дмитрий Смирнов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : прокуратура Белгородской области
Дмитрий Смирнов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Заместитель прокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов подозревается в совершении коррупционного преступления и уволен из органов прокуратуры, сообщили в областной прокуратуре.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что заместитель прокурора Белгородской области Смирнов задержан.
"При координирующей роли Генеральной прокуратуры Российской Федерации правоохранительными органами проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для уголовного преследования бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова. Он подозревается в совершении коррупционного преступления и уволен из органов прокуратуры", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной прокуратуры.
Отмечается, что с марта 2022 года по сентябрь 2025 года Смирнов работал Всеволожским городским прокурором Ленинградской области. В сентябре 2025 года был назначен заместителем прокурора Белгородской области. Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры, подчеркнули в надзорном ведомстве.
Экс-мэр Белгорода Антон Иванов в зале суда - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Суд вынес приговор бывшему мэру Белгорода за взятки и превышение полномочий
21 февраля, 14:59
 
ПроисшествияБелгородская областьЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала