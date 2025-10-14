Рейтинг@Mail.ru
Косачев прокомментировал иски Запада против России - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/rossiya-2048198620.html
Косачев прокомментировал иски Запада против России
Косачев прокомментировал иски Запада против России - РИА Новости, 14.10.2025
Косачев прокомментировал иски Запада против России
Общее число дел против России, инициированное Западом в разных юрисдикциях, уже исчисляется сотнями, однако такая линия по осуществлению юридической агрессии в... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T15:26:00+03:00
2025-10-14T15:26:00+03:00
россия
украина
гаага
константин косачев
международный уголовный суд
совет федерации рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149781/00/1497810048_0:85:3340:1964_1920x0_80_0_0_50a9dd763386729317c250e7d8907edb.jpg
https://ria.ru/20250718/rossija-2030077001.html
https://ria.ru/20250605/kosachev-2021120315.html
россия
украина
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149781/00/1497810048_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_1a60778a0218ea1e61bf024fcc757eae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, гаага, константин косачев, международный уголовный суд, совет федерации рф, в мире
Россия, Украина, Гаага, Константин Косачев, Международный уголовный суд, Совет Федерации РФ, В мире
Косачев прокомментировал иски Запада против России

Косачев спрогнозировал провал юридической агрессии Запада против России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Константин Косачев . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Общее число дел против России, инициированное Западом в разных юрисдикциях, уже исчисляется сотнями, однако такая линия по осуществлению юридической агрессии в отношении РФ провалится, поскольку уже начала приобретать эффект бумеранга, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"По подсчётам экспертов, общее число дел против России в разных юрисдикциях уже исчисляется сотнями. А в перспективе, наверное, увеличится и до тысячи и далее. Но, по моему убеждению, стратегическая линия Запада по осуществлению юридической агрессии так или иначе провалится, поскольку уже начала приобретать эффект бумеранга. Улица с односторонним движением, очевидно, не получается", - сказал политик в ходе "круглого стола" на тему "Юрисдикция международных судебных и арбитражных органов в отношении РФ".
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Вице-спикер Совфеда Косачев предложил контрмеру европейским санкциям
18 июля, 23:00
Косачев отметил, что западники создают прецеденты, "которые, вне всякого сомнения, будут использоваться, в том числе, нами в ответ, то есть против интересов инициаторов".
Он также отметил, что все, что происходит сегодня в органах международного правосудия и в арбитраже, "является частью спланированной юридической агрессии стран Запада против нашей страны.. все иски против России, они, по сути, представляют собой антиправо, они по форме бутафорные и, ещё раз повторю, политически мотивированные".
Так называемый Международный уголовный суд выдал известные абсолютно незаконные ордеры на арест российского руководства. Продолжает раскручиваться концепция правосудия во время войны. Имеется в виду запуск так называемого специального трибунала по "агрессии" против Украины, добавил политик.
"С другой стороны, глобальный юг и восток, а между делом и ряд западных государств, наблюдая этот правовой произвол и осознавая всю противоправность происходящего, делают свои выводы. Европейская цивилизация права трещит по швам, теряет и геополитически, и репутационно... Международный уголовный суд находится в кризисе и фактически балансирует на грани развала", - сказал вице-спикер СФ.
Парламентарий напомнил, что на фоне кризиса, вызванного использованием в политических интересах арбитражных учреждений в Гааге, Лондоне, Париже и других западных столицах, в мае текущего года в Гонконге по инициативе Китая была учреждена международная организация по медиации.
"Это качественно новая структура в духе китайской философии примирения. Она наделена компетенцией разрешать споры между государствами, между государствами и инвесторами, и между компаниями в случае прямого и явно выраженного согласия сторон. Государства мирового большинства на правовой карте мира разворачиваются в сторону противоположной западной. На мой взгляд, это очевидно", - заключил он.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Косачев назвал принятие в Словакии резолюции по России важным решением
5 июня, 15:50
 
РоссияУкраинаГаагаКонстантин КосачевМеждународный уголовный судСовет Федерации РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала