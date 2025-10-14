Косачев прокомментировал иски Запада против России

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Общее число дел против России, инициированное Западом в разных юрисдикциях, уже исчисляется сотнями, однако такая линия по осуществлению юридической агрессии в отношении РФ провалится, поскольку уже начала приобретать эффект бумеранга, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"По подсчётам экспертов, общее число дел против России в разных юрисдикциях уже исчисляется сотнями. А в перспективе, наверное, увеличится и до тысячи и далее. Но, по моему убеждению, стратегическая линия Запада по осуществлению юридической агрессии так или иначе провалится, поскольку уже начала приобретать эффект бумеранга. Улица с односторонним движением, очевидно, не получается", - сказал политик в ходе "круглого стола" на тему "Юрисдикция международных судебных и арбитражных органов в отношении РФ".

Косачев отметил, что западники создают прецеденты, "которые, вне всякого сомнения, будут использоваться, в том числе, нами в ответ, то есть против интересов инициаторов".

Он также отметил, что все, что происходит сегодня в органах международного правосудия и в арбитраже, "является частью спланированной юридической агрессии стран Запада против нашей страны.. все иски против России, они, по сути, представляют собой антиправо, они по форме бутафорные и, ещё раз повторю, политически мотивированные".

Так называемый Международный уголовный суд выдал известные абсолютно незаконные ордеры на арест российского руководства. Продолжает раскручиваться концепция правосудия во время войны. Имеется в виду запуск так называемого специального трибунала по "агрессии" против Украины , добавил политик.

"С другой стороны, глобальный юг и восток, а между делом и ряд западных государств, наблюдая этот правовой произвол и осознавая всю противоправность происходящего, делают свои выводы. Европейская цивилизация права трещит по швам, теряет и геополитически, и репутационно... Международный уголовный суд находится в кризисе и фактически балансирует на грани развала", - сказал вице-спикер СФ.

Лондоне, Парламентарий напомнил, что на фоне кризиса, вызванного использованием в политических интересах арбитражных учреждений в Гааге Париже и других западных столицах, в мае текущего года в Гонконге по инициативе Китая была учреждена международная организация по медиации.