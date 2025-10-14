Путин и Мирзиеев обсудили укрепление двусторонних отношений

ТАШКЕНТ, 14 окт — РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев во время телефонного разговора обсудили углубление двустороннего взаимодействия, сообщила Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев во время телефонного разговора обсудили углубление двустороннего взаимодействия, сообщила пресс-служба узбекского лидера.

« "Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне", — говорится в публикации.

Лидеры уделили особое внимание сохранению динамики роста основных показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также поддержке проектов кооперации на уровне регионов двух стран.

« "С удовлетворением отмечено расширяющееся гуманитарное взаимодействие, прежде всего в области культуры, искусства и образования, включая подготовку инженерных кадров", — подчеркнули в пресс-службе.

В Кремле добавили, что Путин и Мирзиеев обсудили продвижение крупных инициатив в торгово-инвестиционной и энергетической сферах.