Путин и Мирзиеев обсудили укрепление двусторонних отношений
14:56 14.10.2025 (обновлено: 16:34 14.10.2025)
Путин и Мирзиеев обсудили укрепление двусторонних отношений
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев во время телефонного разговора обсудили углубление двустороннего взаимодействия, сообщила... РИА Новости, 14.10.2025
в мире
узбекистан
россия
шавкат мирзиеев
владимир путин
Путин и Мирзиеев обсудили укрепление двусторонних отношений

Укрепление двусторонних отношений и не только. Что обсудили Путин и Мирзиеев

ТАШКЕНТ, 14 окт — РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев во время телефонного разговора обсудили углубление двустороннего взаимодействия, сообщила пресс-служба узбекского лидера.
"Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне", — говорится в публикации.
Лидеры уделили особое внимание сохранению динамики роста основных показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также поддержке проектов кооперации на уровне регионов двух стран.
"С удовлетворением отмечено расширяющееся гуманитарное взаимодействие, прежде всего в области культуры, искусства и образования, включая подготовку инженерных кадров", — подчеркнули в пресс-службе.

В Кремле добавили, что Путин и Мирзиеев обсудили продвижение крупных инициатив в торгово-инвестиционной и энергетической сферах.
Днем российский президент также провел переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Они затронули тему двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
Песков рассказал о подготовке к визиту Токаева в Москву
Вчера, 12:52
 
