Россия готова помочь Армении и Азербайджану в урегулировании
21:00 14.10.2025 (обновлено: 23:51 14.10.2025)
Россия готова помочь Армении и Азербайджану в урегулировании
Предложение России предоставить площадку для подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном остается в силе, заявил замглавы МИД РФ Михаил...
Россия готова помочь Армении и Азербайджану в урегулировании

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Предложение России предоставить площадку для подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном остается в силе, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"В силе наше предложение о том, чтобы предоставить площадку для подписания окончательного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном", - сказал Галузин на приеме по случаю Дня независимости Армении.
Он добавил, что российская сторона придает особое значение нормализации отношений между странами.
"Очевидно, что предстоит еще серьезно поработать, чтобы на практике реализовать задуманное. Мы готовы оказывать Еревану и Баку все необходимое содействие в преодолении остающихся разногласий, в том числе с учетом трехсторонних заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана", - отметил Галузин.
Он подчеркнул, что Россия сыграла в процессе урегулирования между Ереваном и Баку большую и эффективную роль. В свою очередь посол Армении в Москве Гурген Арсенян также отметил вклад российской дипломатии в процесс урегулирования и назвал его "особым".
Армения и Россия являются братскими народами, заявил посол Арсенян
Армения и Россия являются братскими народами, заявил посол Арсенян
