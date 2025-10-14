В России стартовали отборочные игры проекта "БиблиоОлимп. Россия"

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Порядка 1,6 тысячи учеников вторых-пятых классов из 152 российских школ примут участие в интеллектуальных литературных играх в рамках проекта "БиблиоОлимп. Россия", сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского книжного союза.
"В России стартовали отборочные игры интеллектуального литературного проекта "БиблиоОлимп. Россия": в октябре месяце участие в них примут 1600 участников, которые объединились в 200 команд из 152 школ страны", - говорится в сообщении.
В новом сезоне к соревнованиям присоединились ученики вторых-пятых классов из десяти регионов России: Архангельской, Белгородской, Воронежской, Иркутской, Новосибирской и Ульяновской области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Республики Саха (Якутия) и города Санкт-Петербурга. Только в октябре по стране состоятся 50 отборочных и девять финальных игр месяца, отметили в пресс-службе.
Отборочные игры будут проходить в региональных библиотеках страны до марта 2026 года. Они определят сильнейшие команды юных читателей и завершатся региональными финалами в апреле 2026 года, победители которых встретятся уже в июне на суперфинале в Москве. Торжественная церемония награждения состоится в день рождения Александра Пушкина: команда-чемпион получит главный трофей — Кубок "БиблиоОлимп. Россия", сообщили организаторы.
Отборочные игры основаны на произведениях классической художественной литературы и посвящены творчеству Николая Носова, Владимира Одоевского и других известных писателей.
Проект "БиблиоОлимп. Россия" реализуется Российским книжным союзом с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.