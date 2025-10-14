Рейтинг@Mail.ru
21:19 14.10.2025
В России стартовали отборочные игры проекта "БиблиоОлимп. Россия"
В России стартовали отборочные игры проекта "БиблиоОлимп. Россия"
россия, архангельское, ульяновская область, александр пушкин, николай носов, российский книжный союз, фонд президентских грантов, общество
Россия, Архангельское, Ульяновская область, Александр Пушкин, Николай Носов, Российский Книжный Союз, Фонд президентских грантов, Общество
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Ученики на уроке в школе. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Порядка 1,6 тысячи учеников вторых-пятых классов из 152 российских школ примут участие в интеллектуальных литературных играх в рамках проекта "БиблиоОлимп. Россия", сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского книжного союза.
России стартовали отборочные игры интеллектуального литературного проекта "БиблиоОлимп. Россия": в октябре месяце участие в них примут 1600 участников, которые объединились в 200 команд из 152 школ страны", - говорится в сообщении.
В новом сезоне к соревнованиям присоединились ученики вторых-пятых классов из десяти регионов России: Архангельской, Белгородской, Воронежской, Иркутской, Новосибирской и Ульяновской области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Республики Саха (Якутия) и города Санкт-Петербурга. Только в октябре по стране состоятся 50 отборочных и девять финальных игр месяца, отметили в пресс-службе.
Отборочные игры будут проходить в региональных библиотеках страны до марта 2026 года. Они определят сильнейшие команды юных читателей и завершатся региональными финалами в апреле 2026 года, победители которых встретятся уже в июне на суперфинале в Москве. Торжественная церемония награждения состоится в день рождения Александра Пушкина: команда-чемпион получит главный трофей — Кубок "БиблиоОлимп. Россия", сообщили организаторы.
Отборочные игры основаны на произведениях классической художественной литературы и посвящены творчеству Николая Носова, Владимира Одоевского и других известных писателей.
Проект "БиблиоОлимп. Россия" реализуется Российским книжным союзом с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
РоссияАрхангельскоеУльяновская областьАлександр ПушкинНиколай НосовРоссийский Книжный СоюзФонд президентских грантовОбщество
 
 
