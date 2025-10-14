Рейтинг@Mail.ru
Россия опережает другие страны в соцподдержке женщин, заявили в СФ - РИА Новости, 14.10.2025
03:59 14.10.2025
Россия опережает другие страны в соцподдержке женщин, заявили в СФ
Россия опережает другие страны в соцподдержке женщин, заявили в СФ
Россия опережает другие страны в области социальной поддержки женщин и семей с детьми, созданная в РФ система беспрецедентна, заявила РИА Новости первый... РИА Новости, 14.10.2025
россия
пекин
галина карелова
совет федерации рф
россия, пекин, галина карелова, совет федерации рф
Россия, Пекин, Галина Карелова, Совет Федерации РФ
Россия опережает другие страны в соцподдержке женщин, заявили в СФ

Карелова: Россия опережает другие страны в соцподдержке женщин и семей с детьми

© РИА Новости / Станислав Красильников
Заседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Федерации. Архивное фото
ПЕКИН, 14 окт – РИА Новости. Россия опережает другие страны в области социальной поддержки женщин и семей с детьми, созданная в РФ система беспрецедентна, заявила РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, глава Совета Евразийского женского форума (ЕЖФ) Галина Карелова на полях Глобального саммита женщин в Пекине.
"Положение женщин в России я ценила бы очень высоко, потому что за последние годы, за последние десятилетия принято очень много мер поддержки женщин, и прежде всего семей и женщин с детьми. Оказывается просто беспрецедентная помощь. Это и материнский капитал, и родовой сертификат, и пособие, и помощь по семейной ипотеке", - заявила Карелова.
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В ГД предложили дать возможность выбирать форму соцподдержки
20 сентября, 04:51
Она отметила, что российская сторона проанализировала социальную поддержку женщин и семей с детьми в других странах и заключила, что "на сегодняшнем этапе Россия опережает, это действительно беспрецедентная система".
"Это вызвано и тем, что сегодня сложная демографическая ситуация, нужны кадры, развивается производство, промышленность, женщины востребованы сегодня даже в тех отраслях, в которых ранее, казалось бы, работали только мужчины", - добавила она.
Сенатор подчеркнула, что в России очень многое делается для того, чтобы формировать новые компетенции у женщин, например в рамках программы "Женщина-лидер": 86 регионов уже обучили своих представительниц по этой программе, также приняли участие представительницы 42 стран.
"В целом женская повестка России привлекает женскую общественность мира, поэтому, когда мы проводили последний Евразийский женский форум, у нас принимали участие представительницы 126 стран мира, это тоже беспрецедентно. Мы стараемся держать контакты с женщинами всех стран. Конечно, есть трудности с теми странами, где недружественные лидеры и элита. Тем не менее, какие-то отдельные представительницы приезжают на форум вопреки той ситуации, которая есть", - отметила она.
Глобальный саммит женщин проходит в Пекине 13-14 октября, мероприятие приурочено к 30-й годовщине проведения Всемирной конференции по положению женщин 1995 года.
Терминал самостоятельного обслуживания в зале ожидания Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Россиянам до 1 октября следует выбрать форму получения соцподдержки
9 сентября, 07:27
 
РоссияПекинГалина КареловаСовет Федерации РФ
 
 
