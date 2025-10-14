Дубль Роналду принес португальцам ничью в матче отбора ЧМ-2026

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сборная Португалии сыграла вничью с командой Венгрии в домашнем матче квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Встреча группы F, которая прошла во вторник, закончилась со счетом 2:2. У португальцев дубль оформил Криштиану Роналду (22, 45+3). Голы гостей на счету Аттилы Салаи (8) и Доминика Собослаи (90+1).

В другом матче армяне на выезде проиграли ирландцам со счетом 0:1.