Дубль Роналду принес португальцам ничью в матче отбора ЧМ-2026

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сборная Португалии сыграла вничью с командой Венгрии в домашнем матче квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года.
Встреча группы F, которая прошла во вторник, закончилась со счетом 2:2. У португальцев дубль оформил Криштиану Роналду (22, 45+3). Голы гостей на счету Аттилы Салаи (8) и Доминика Собослаи (90+1).
В другом матче армяне на выезде проиграли ирландцам со счетом 0:1.
Португальцы набрали 10 очков и идут на первой позиции в турнирной таблице. Далее располагаются команды Венгрии (5 очков), Ирландии (4) и Армении (3).
