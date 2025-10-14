Рейтинг@Mail.ru
Дубль Роналду принес португальцам ничью в матче отбора ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:58 14.10.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Дубль Роналду принес португальцам ничью в матче отбора ЧМ-2026

Дубль Роналду принес португальцам ничью в матче с венграми в отборе ЧМ-2026

© Getty Images / Gualter FatiaКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Getty Images / Gualter Fatia
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сборная Португалии сыграла вничью с командой Венгрии в домашнем матче квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года.
Встреча группы F, которая прошла во вторник, закончилась со счетом 2:2. У португальцев дубль оформил Криштиану Роналду (22, 45+3). Голы гостей на счету Аттилы Салаи (8) и Доминика Собослаи (90+1).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа F
14 октября 2025 • начало в 21:45
Завершен
Португалия
2 : 2
Венгрия
22‎’‎ • Криштиану Роналду
(Нелсон Семеду)
45‎’‎ • Криштиану Роналду
(Нуну Мендеш)
08‎’‎ • Аттила Салаи
(Доминик Собослаи)
90‎’‎ • Доминик Собослаи
(Daniel Lukacs)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В другом матче армяне на выезде проиграли ирландцам со счетом 0:1.
Португальцы набрали 10 очков и идут на первой позиции в турнирной таблице. Далее располагаются команды Венгрии (5 очков), Ирландии (4) и Армении (3).
Хвича Кварацхелия - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Сборная Турции разгромила Грузию в матче квалификации ЧМ-2026
14 октября 2025, 23:51
 
ФутболСпортКриштиану РоналдуДоминик СобослаиПортугалияВенгрияЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала