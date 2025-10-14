Роналду стал единоличным рекордсменом по голам в квалификации ЧМ

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал единоличным рекордсменом по голам в матчах квалификации чемпионатов мира, обойдя аргентинца Карлоса Руиса.

Во вторник Роналду отличился на 22-й минуте матча против команды Венгрии в рамках отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Встреча группы F проходит в Лиссабоне, счет - 1:1.