Путин обсудил с Токаевым сотрудничество России и Казахстана
Путин обсудил с Токаевым сотрудничество России и Казахстана - РИА Новости, 14.10.2025
Путин обсудил с Токаевым сотрудничество России и Казахстана
Президент Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора затронули тему двустороннего сотрудничества, сообщила... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T11:56:00+03:00
2025-10-14T11:56:00+03:00
2025-10-14T14:10:00+03:00
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
в мире
душанбе
снг
россия
казахстан
душанбе
россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире, душанбе, снг
Путин обсудил с Токаевым сотрудничество России и Казахстана
