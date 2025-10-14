Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Токаевым сотрудничество России и Казахстана - РИА Новости, 14.10.2025
11:56 14.10.2025 (обновлено: 14:10 14.10.2025)
Путин обсудил с Токаевым сотрудничество России и Казахстана
Президент Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора затронули тему двустороннего сотрудничества, сообщила... РИА Новости, 14.10.2025
Путин обсудил с Токаевым сотрудничество России и Казахстана

Путин провел телефонный разговор с Токаевым

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора затронули тему двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсуждены некоторые практические вопросы <...> в контексте подготовки предстоящего государственного визита президента Казахстана в Россию", — говорится в релизе.
Кроме того, лидеры заявили о готовности укреплять стратегическое партнерство и союзничество, а также реализовывать совместные проекты в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Последняя встреча президентов состоялась 10 октября на полях саммита СНГ в Душанбе. Они также обсудили двусторонние связи, в частности строительство АЭС в Казахстане и товарооборот.
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Токаев отметил личный вклад Путина в укрепление партнерства с Казахстаном
7 октября, 14:26
 
