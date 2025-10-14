Рейтинг@Mail.ru
Путин и Рахмон выразили удовлетворенность итогами переговоров - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 14.10.2025 (обновлено: 17:32 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/putin-2048225338.html
Путин и Рахмон выразили удовлетворенность итогами переговоров
Путин и Рахмон выразили удовлетворенность итогами переговоров - РИА Новости, 14.10.2025
Путин и Рахмон выразили удовлетворенность итогами переговоров
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в телефонном разговоре обсудили подписанные в Душанбе документы, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T17:05:00+03:00
2025-10-14T17:32:00+03:00
россия
таджикистан
душанбе
владимир путин
эмомали рахмон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047311647_0:173:3264:2008_1920x0_80_0_0_7e38b4ee38d5e511a3874f9490070540.jpg
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015582910.html
россия
таджикистан
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047311647_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_4a02ff5c552b8b0a10cc09a6d9c416ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, таджикистан, душанбе, владимир путин, эмомали рахмон, в мире
Россия, Таджикистан, Душанбе, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, В мире
Путин и Рахмон выразили удовлетворенность итогами переговоров

Путин и Рахмон отметили важность подписанных в Душанбе документов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на церемонии фотографирования глав государств — участников Второго саммита "Россия — Центральная Азия"
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на церемонии фотографирования глав государств — участников Второго саммита Россия — Центральная Азия - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на церемонии фотографирования глав государств — участников Второго саммита "Россия — Центральная Азия". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в телефонном разговоре обсудили подписанные в Душанбе документы, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"Лидеры выразили удовлетворение конструктивным и содержательным характером двусторонних переговоров. Принятые решения и солидный пакет подписанных совместных документов, несомненно, придадут новый импульс дальнейшему развитию российско-таджикского стратегического партнерства и союзничества", — говорится в публикации.
Российский президент также поблагодарил Рахмона за гостеприимство и теплый прием в Таджикистане и отметил высокий уровень организации прошедших в Душанбе мероприятий.
На прошлой неделе Путин посетил Таджикистан с трехдневным визитом. Он принял участие во Втором саммите "Центральная Азия — Россия", заседании Совета глав государств СНГ, провел переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и другими иностранными лидерами.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе Игора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Таджикистана
9 мая, 07:45
 
РоссияТаджикистанДушанбеВладимир ПутинЭмомали РахмонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала