Путин и Рахмон выразили удовлетворенность итогами переговоров

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в телефонном разговоре обсудили подписанные в Душанбе документы, сообщила пресс-служба Кремля.
"Лидеры выразили удовлетворение конструктивным и содержательным характером двусторонних переговоров. Принятые решения и солидный пакет подписанных совместных документов, несомненно, придадут новый импульс дальнейшему развитию российско-таджикского стратегического партнерства и союзничества", — говорится в публикации.
Российский президент также поблагодарил Рахмона за гостеприимство и теплый прием в Таджикистане и отметил высокий уровень организации прошедших в Душанбе мероприятий.
На прошлой неделе Путин посетил Таджикистан с трехдневным визитом. Он принял участие во Втором саммите "Центральная Азия — Россия", заседании Совета глав государств СНГ, провел переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и другими иностранными лидерами.