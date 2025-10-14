Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил Рахмона за гостеприимство и теплый прием - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/putin-2048218697.html
Путин поблагодарил Рахмона за гостеприимство и теплый прием
Путин поблагодарил Рахмона за гостеприимство и теплый прием - РИА Новости, 14.10.2025
Путин поблагодарил Рахмона за гостеприимство и теплый прием
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном поблагодарил его за гостеприимство и теплый прием, оказанные... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:43:00+03:00
2025-10-14T16:43:00+03:00
таджикистан
россия
душанбе
владимир путин
эмомали рахмон
снг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/60/1552776005_0:143:3113:1895_1920x0_80_0_0_d07f1656333b0af05cbc5530c1b18398.jpg
https://ria.ru/20251014/proekty-2048214109.html
таджикистан
россия
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/60/1552776005_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_e022d595b4dd497d20f654277f5fedc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таджикистан, россия, душанбе, владимир путин, эмомали рахмон, снг, в мире
Таджикистан, Россия, Душанбе, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, СНГ, В мире
Путин поблагодарил Рахмона за гостеприимство и теплый прием

Путин поблагодарил Рахмона за гостеприимство и теплый прием в Таджикистане

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном поблагодарил его за гостеприимство и теплый прием, оказанные в ходе визита в Таджикистан, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона за гостеприимство и теплый прием, оказанные в ходе государственного визита в Таджикистан, а также отметил высокий уровень организации прошедших в Душанбе второго саммита "Россия – Центральная Азия" и заседания Совета глав государств-участников СНГ", - говорится в сообщении.
Путин находился с государственным визитом в Таджикистане с 8 по 10 октября. В ходе поездки он провел переговоры с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном, принял участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия".
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Путин и Мирзиеев обсудили продвижение крупных совместных проектов
Вчера, 16:24
 
ТаджикистанРоссияДушанбеВладимир ПутинЭмомали РахмонСНГВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала